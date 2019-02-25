曬6年對比照　由「小鮮肉」變光頭大叔　90後民警：熬夜加班太多

各行各業各有辛酸！近日內地一名90後民警在社交網頁貼出自己6年前和6年的對比圖，可見6年前眉清目秀的他還有一頭茂密頭髮，想不到如今髮線竟退到後腦，變了個光頭大叔。他表示家族沒有脫髮史，認為脫髮和民警工作經常熬夜有關，但他並不後悔，指最大的影響就是不好找女朋友。

滾枝森日前他在微信朋友圈貼出自己6年前、後的對比圖，引來過百條的評論和讚好，更被廣泛流傳。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在貴州六盤水市公安局鐘山分局任職的民警3年的滾枝森，1992年出生，雖說是一名90後，但其樣子卻已如一名中年大叔，日前他在微信朋友圈貼出自己6年前、後的對比圖，引來過百條的評論和讚好，更被廣泛流傳。

照片之所以引來熱論，是因為滾枝森在前後的分別實在太大了，6年他還是一個頭髮茂密、眉清目秀的「小鮮肉」，不過6年後頭髮已經稀疏無幾，頂住一個大光頭，整個人都比他真實年齡衰老不止10歲。

滾枝森指脫髮應該不是遺傳的，其父頭髮也比他多，相信與「熬夜加班太多」有關。（網上圖片）

滾枝森解釋，他以前也脫髮，但比較輕微，當警員之後脫髮速度加快了。他猜測是因為「熬夜加班太多了吧」，他平日負責處理的主要是聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害方面的案件，「我們轄區里夜場酒吧、KTV、燒烤攤點比較多，每天晚上10點以後，到第二天凌晨3、4點，就是派出所最繁忙的時候，不定時巡邏。每天基本要忙到凌晨4、5點，只能睡3、4個小時安穩覺。」

他又指，脫髮應該不是遺傳的，他的長輩中沒有脫髮的，就連69歲的父親現在頭髮都比他多，令他相當無奈，直言「咱不說頭髮了好不？這是硬傷。」他也曾因為脫髮問題去看過醫生，但對醫生叮囑「不加班、不熬夜」，滾枝森稱「這我們明顯做不到。」

有網民形容，這名90後民警6年間，像是從台灣藝人林志穎（左），變成了內地相聲演員郭德綱（右）。（網上圖片）

雖然他表示不後悔做警察，但也承認脫髮影響找對象，「別人一看就以為你很大年紀了，人長得又醜，工作又忙，而且警察職業本身也比較危險，別人都有顧慮。前段時間朋友介紹了一個對象，見了一面就沒有下文了。」

有網民笑稱滾枝森是「林志穎變成了郭德綱」、「歲月是一把理髮刀」，不過亦有不少網民認為脫髮是因為遺傳，與警察工作無關，「幹別的也一樣，別總跟職業聯繫在一起」、「我們公司的同事也熬夜，但是沒有掉髮，應該和遺傳基因有關係吧」、「不單是某一個職業壓力大辛苦，出來掙錢就沒不辛苦的」。滾枝森特別的姓氏也引來網民留意，「您貴姓？滾」、「我比較好奇的是他的姓滾。