大媽自稱偏癱帶4小孩行乞　城管踢爆日賺千元　鄉下有屋有田

內地「職業乞丐」無處不在，總利用別人的同情心維生。河南省周口市一名中年婦女帶着4名孩子在大街上乞討，引來不少行人駐足，有善心市民給錢讓他們買吃的。不過，有城管踢爆其實女子一家人在老家有屋有地，她拒回老家只因為這樣乞討，一天就能賺一、兩千人民幣。

女子帶着4名子女在河南省周口市川匯區街頭行乞，他們在地下鋪了被子，然後就直接躺下。（網上圖片）

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該女子在本月20日，帶着4名子女在河南省周口市川匯區街頭行乞，5人在地下鋪了被子就直接躺下。她自稱今年43歲，患有偏癱，丈夫今年70歲，與丈夫生有8個孩子，其中4個在太康縣的祖母家，而跟着她的4名孩子最大的6歲，最小的才3歲。

她們乞討的地方正是當地其中一個最繁榮的位置，有好心途人給他們食物和金錢，該處常有電動車和行人經過，躺在地上其實十分危險。當地救助站的工作人員接報趕到現場，勸行乞女子帶孩子到救助站去，惟她一口拒絕，其中一個孩子也說「俺不走礙你啥事，這是公家的地方，又不是你的地方」。

旁邊的城管就踢爆，當地政府早已幫這女子一家人在老家蓋了房，「鍋碗瓢盆、油鹽醬醋都給他買齊」，其老家也有農地可以耕作，卻仍堅持行乞，只因她一天能賺一、兩千元人民幣。就算城管勸她顧及孩子快到上學的年齡，作為媽媽的她卻說「上學是小事！」

不少網民極度不齒該女子和丈夫行為，認為其孩子很大機會步父母的後塵，「別看一天一千，透支的是未來，以後這些孩子也走這樣的路」、「這就是拉着孩子，給自己的懶惰找藉口」、「一個女人教壞了8個天真的孩子，唉」。

亦有人認為最好的解決辦法就是不要給他們錢，「現在哪裡有乞討的，都是詐騙的，反正我再也不會施捨了」、「善良沒有錯，只是有些人憐憫不得，善良也要擦亮眼睛」。

城管勸女子帶孩子到救助站，但被女子一口拒絕。（網上圖片）