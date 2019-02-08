台鐵退休公務員火車站行乞過年　揭4年捐53萬台幣全捐助起醫院

台灣台中火車站附近有一位退休阿伯每日坐地乞討，去年曾被網友曝光其只為月捐萬元助蓋醫院行善，但被不少人質疑真實性。直到新年期間，阿伯透露自己每天收約台幣500元（約港幣125元），拿出存摺證明這4年多來已捐了台幣53萬（約港幣13萬），全捐「正德佛教醫院」當興建費，而子女都不在台灣，所以依舊獨自行乞過年。

台中火車站附近有一位阿伯每日坐地乞討，看似落魄，實際上他是一位退休的公務員，月捐萬元助蓋醫院行善。 （「爆料公社」圖片）

去年12月台灣「爆料公社」上有網友發文表示，一位退休鄭姓阿伯，每天準時出現在台中火車站附近的台灣大道一段和綠川東街路口的3C店前坐著乞討，「看似落魄，實際上他是一位退休的公務員，每個月的退休金都足夠他的正常生活」，仍堅持每天中午11點半頂著烈日在街上坐2小時，又在下午4點半出現在人潮多的大街坐到晚間8點半，一天下來長達6小時。

網友問阿伯為什麼乞討，他回答「都是為了行善」，原來是阿伯認為安寧病房花費醫護成本高，申請健保給付金額卻很少，便開始每日乞討籌款捐助「安寧病房項目」，每日可籌到台幣500~600元（約港幣125~150元），一個月就將近台幣兩萬元（約港幣5000元），且這2萬元阿伯一點都不留給自己，全數捐給「安寧病房項目」。

沒想到文章貼出後，網友們留言斥責「拿別人的錢去行善不是行善」、「幫助別人不需要這種方式」、「怎麼覺得怪怪的」，甚至大酸是借花獻佛，僅部分人支持阿伯的善行方式。

直到過年期間，據台灣報章報導，阿伯表示自己的確是退休的台鐵局公務員，每月領2萬台幣多退俸，子女都已成家居住美國，老伴也與女兒同住。獨自一人在台過年的他依舊上街行乞，而且新年連假民眾捐的錢比平時多出一半，連外勞也會投錢。

阿伯拿出存摺證明每月1萬元台幣（約港幣2500元）的行乞所得，都全捐至醫療財團法人正德癌症醫療基金會，是他找基金會協商每月固定從帳戶扣款1萬元，已捐了53期，目標要捐2百萬（約港幣50萬元）。基金會想把阿伯的名字雕刻在功德碑上，卻被阿伯一口拒絕「為善不欲人知，這不是什麼了不起的事，就是盡一點微薄之力，讓醫院興建順利」。

台中火車站附近有一位阿伯每日坐地乞討，看似落魄，實際上他是一位退休的公務員，月捐萬元助蓋醫院行善。（「爆料公社」圖片）

針對被網友質疑的行乞行善方式，阿伯則回答，「現在能做的不多，看著不少街友躺著、坐著就有錢，那我也來試試」，實測後果真可行。基金會也表示阿伯屬於個人乞討方式，沒用本會名義募款，「募捐行為屬於本會可以接受範圍」。

僅管消息曝光後，部分網友不認同阿伯做善事的方式，但也有人稱讚「這真的是人間菩薩」、「為善不欲人知，這種人我最欣賞」，還有人嗆酸民「人家不偷不搶也沒強迫或招攬人，總比那些錢拿了放口袋的好」、「你們不幫忙就停止用手機鍵盤打一些廢話出來」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】