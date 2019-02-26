【大埔名物】蚊網附14粒蟲卵似迷你香印　專家揭今年提早出現原因

今年香港冬天天氣較暖，有大埔網民近日發現區內「名物」又出現，他於家中蚊網發現14粒青色蟲卵如香印提子，隨即在facebook發布相片，笑言要與街坊齊齊分享。有不少網民得知是「老是常出現」的臭屁蟲產卵，即感到煩擾，慨嘆今年「咁快就出動」。有滅蟲專家則表示，因今年比往常和暖，果樹亦因此提早結果，同時提早了臭屁蟲的產卵期。

該男網民於fb群組「Tai Po大埔」上載相片，表示近日發現蚊網附上3串青色蟲卵，即代表臭屁蟲今年再次回歸。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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該男網民於fb群組「Tai Po大埔」上載相片，表示近日發現蚊網附上3串青色蟲卵，即代表臭屁蟲今年再次回歸。因為該蟲每次產卵14粒，而且會連成一串，令人不禁聯想是日本著名的「香印提子」。就連樓主亦笑言：「大埔名物，迷你香印，免費送出，有無人排？」

不少大埔網民得知是臭屁蟲卵，亦陪樓主開玩笑，「睇見都覺得好食，排」、「香印提子酒」、「就樓主時間交收」、「 面交即埸食免得拎去賣」。有網民對於臭屁蟲提早繁殖，表示驚奇：「咁快有收成。」、「今年又嚟啦……」就連樓主亦有好心提醒街坊：「大家收衫嗰陣記得睇睇啦。」

據資料顯示，每年於4至8月是臭屁蟲的活躍繁殖期，而且每次產卵14粒，不多不少。《香港01》曾向滅蟲公司負責人Henry了解，他表示，臭屁蟲本叫「荔枝蝽象」，只要在果樹附近的民居亦較常看見臭屁蟲的出現。

Henry續解釋，由於今年冬天氣溫比往常和暖，果樹亦因此提早結果，同時提早了臭屁蟲的產卵期。至於見到家中出現蟲卵應如何處理，Henry指因為臭屁蟲及蟲卵均附有臭液，大家可戴上口罩及手套輕輕搣走，或用容器盛起臭屁蟲再扔掉，此方法相對較安全。

（fb群組「Tai Po大埔」）