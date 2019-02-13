買朱古力見盒內有活蟲　網民指不止一條　優品360：未有異常情況

許多人都會在過年時買朱古力送禮，但近日有網民稱父母過年前在零食連鎖店優品360的分店購入一盒朱古力，發現盒內有不止一條白色活蟲蠕動，非常恐怖。該網民表示已回到分店反映，並要求合理賠償；優品360回覆《香港01》查詢時表示，團隊已接觸相關客人，並已檢查所有已上架的朱古力，未發現任何異常情況。

日前有網民在fb群組發帖，表示父母在將軍澳優品360分店購入4盒朱古力，豈料竟在盒內見到活蟲蠕動。（fb群組「將軍澳」截圖）

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有網民前日（11日）在facebook群組「將軍澳」發帖，指其父母於將軍澳新都城三期的優品360分店買入4盒於今年9月才到期的朱古力，「朱古力有活蟲，唔止一條，費事再打開盒，送畀親戚，小朋友食先發現」。從事主上載的影片及照片可見，該盒朱古力的牌子為「Melbon」，盒內有一條疑似是活蛆的白蟲在一粒朱古力旁蠕動。

優品360發言人回覆表示，接獲投訴後已立即派員跟進及處理問題，並檢查所有已上架朱古力後，未發現異常情況。（資料圖片）

事主透露，其父母在初一前數天買了4盒朱古力贈送親戚，每盒朱古力約40多元，他們購買朱古力後即放入行李箱坐高鐵到內地拜年，其間沒有打開包裝。她回覆《香港01》時指小朋友吃了數粒朱古力，吃後有反胃及發燒，「但不知跟這個有沒有關係」。事主表示也在另外3盒朱古力內發現有蟲，但因回港路途遙遠，沒有帶回另外3盒朱古力，昨夜（12日）已返回涉事分店反映，及要求合理賠償。

優品360發言人回覆《香港01》查詢時表示，團隊已接觸有關投訴的客人，正在處理及跟進問題。發言人亦指，4年前引入涉事朱古力品牌，過往從未接獲任何投訴，事後已對所有上架朱古力作出檢查，並未發現任何安全問題。

發言人強調，集團一直致力為客戶提供「優質」及「優價」的休閒食品，如顧客對其產品有任何不滿意的地方，可隨時與職員聯絡，團隊必定馬上跟進處理。對於有網民表示曾在店內貨架上看見發霉朱古力，發言人回覆指集團採購過程嚴謹，並設有專責團隊在收貨及上架前，對產品進行驗貨及隨機抽樣調查，上架後亦會定期檢查產品。

（fb群組「將軍澳」）