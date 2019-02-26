成都11歲童玩手機打賞女主播　兩日用盡爺爺退休金

內地流行打賞女主播，有人因此傾家蕩產。成都一名11歲男童，早前拿爺爺的手機在愛奇藝玩手遊和看直播，居然兩日內將爺爺一年的退休金，合共4萬元人民幣（約4.7萬港元）拿來當賞金贈予女主播。男童對打賞直認不諱，爺爺欲哭無淚，希望愛奇藝能退錢，愛奇藝則正核實情況。有內地律師認為男童的行為未經監護人同意，爺爺可以申請退錢。

成都一名爺爺的退休金被孫子擅自拿來打賞女主播。（微博影片截圖）

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住在成都都江堰的李爺爺已經退休，其11歲孫子小偉從小由爺爺嫲嫲養大。李爺爺1月28日時到銀行提款時，發現戶口的退休金不見了，只剩600元人民幣，從帳單發現1月26日至28日期間，戶口有54筆消費，全是用來「課金」買愛奇藝的「奇豆」，其中一筆一次過用了1萬元人民幣。

爺爺回家一問，孫仔直認在愛奇藝手機App上玩遊戲和直播，將他的退休金拿來打賞女主播。李爺爺無奈道，微信和支付寶戶口都是女兒幫忙綁上銀行戶口的，方便點外賣和網購，孫子平時不會問他拿錢，但知道支付密碼。

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內地記者翻查其手機，發現小偉在愛奇藝觀看了多個手遊「王者榮耀」、「絕地求生」的直播，一進直播間就有兩名女主播搭訕，「小偉來啦？等你好久啦，怎麼不說話？」明顯曾被打賞過。

App裏的「禮物」價格不菲，其中有單筆648元的禮物，小偉前後送了13個，而這些女主播在直播裏時常開黃腔，亦不適合小童收看。

李爺爺已退休，每月有3000多元人民幣（約3500港元）退休金，4萬元（約4.7萬港元）是他一整年的退休金額，無奈又徬徨下只能問「孩子還小，能不能退錢」，內地記者向愛奇藝查詢，愛奇藝稱正核實情況。

內地律師表示，法律規定8歲以上的未成年人為「限制民事行為能力人」，行為要經法定代理人（監護人）同意或者追認才有效。而小偉用爺爺退休金打賞女主播已超出其行為能力，又未經爺爺同意，故爺爺有權要求愛奇藝退回小偉消費的錢。

（中新網）