台海底撈推BB床陪吃火鍋　網民分享最狂體驗：弄髒衣服贈新衫更換

著名火鍋連鎖店海底撈近年爆紅，全因顧客對其貼心服務賺不絕口，在網絡形成風潮。日前有台灣媽媽網上發文，指自己與另外兩名友人到海底撈用餐，她與朋友各自背了2個月及4個月大的寶寶，店員看見她們便立即詢問「需要躺床嗎？」，下一秒便推出嬰兒床，讓台媽與友人安心用餐。網民看見台媽分享的現場照後嘖嘖稱奇，猛呼「太狂了」，不少人更留言分享曾在海底撈遇上的「最狂」服務，包括為孕婦送上雞湯，甚至為被醬料辣油弄髒衣服的顧客送全新牛仔褲或衣服。

台媽在fb群組發文，指自己到台北海底撈分店用餐，店員看到BB便立即推出嬰兒床，讓她和友人大吃一驚，但亦感到很貼心。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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昨日一名台灣媽媽在facebook群組「爆廢公社」發帖，指自己與朋友帶同兩個嬰兒到位於台北慶城街店的海底撈用餐，兩個嬰兒分別是2個月及4個月大，而且媽媽也是「背揹巾來」，豈料他們甫坐下，店員便上前貼心詢問：「需要躺床嗎？」媽媽指當他們看到第二個嬰兒，更立即推出嬰兒床。如此貼心的服務讓媽媽意外不已，表示「最狂服務要讓有嫩嬰的媽媽知道」，亦在帖文留下鬼馬標籤「回家就讓寶寶喝辣辣母奶」。

從台媽拍下的照片可見，海底撈店員推出的嬰兒床設備齊全，床上不但有枕頭被單，四周亦加設了防撞欄，非常貼心。相中可見寶寶乖乖地吃着奶嘴睡在嬰兒床，不打擾媽媽用餐。

海底撈創業至今，最大賣點一定包括各類貼心服務。除了給在現場等位的顧客派免費飲品、提供美甲、擦鞋甚至按摩椅等「基本」服務，用餐時亦會貼心地派發圍巾、髮圈甚至裝手機的膠袋。

網民看到台媽這次超狂體驗後，紛紛留言分享其他超貼心經驗，指店員曾問是否需要幫她餵小孩吃飯，更有網民貼上自己寶寶睡提籃的照片，笑言「原來提籃還不是最厲害的」。家長帶小朋友出外用餐，食物剪是非常重要的工具，有網民表示自己有次忘了帶食物剪，店員起初說沒有，誰知15分鐘後卻送來一把全新食物剪。

網民分享其他超貼心用餐體驗

+ 5 + 4 + 3

除特別關心小朋友外，老人及孕婦店方都會加倍留意，有網民表示店員看到老人孕婦等位時會提供靠枕，更會為孕婦送上雞湯。吃火鍋容易弄髒衣服，有網民指其朋友的衣服沾到一點醬料，店方立即拿清潔劑來擦，後來經理更親自送來一件衣服；另一名網民亦有類似經驗，她說辣油不慎滴在牛仔褲，本來只想問店員拿熱毛巾把辣油擦掉，誰知店員拿碧蓮讓她們擦，20分鐘後經理還送來一條全新的牛仔褲。

（綜合）