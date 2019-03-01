【悲報】看「魔鏡號」驚揭女友拍AV　日男崩潰：下次見面就分手！

遠距離戀愛破局令人傷心，發現不能接受的事實而分手更令人崩潰。有日本男網民向網民抱怨看「魔鏡號」AV時，驚見疑似女友的女優，分析過聲音和痣等特徵後覺極其相像，令他崩潰，怒稱不明女友為何為了錢而下海，問網民應如何是好。聽從網民意見後，他稱已決定下次見面時和女友分手，亦有網民循線索找出疑似其女友。

有日本網民發現女友與AV中的素人女優非常相似，揭發女友下海。（網上圖片）

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這名日男在「2ch」論壇上發帖，表示在看日本的知名劇情AV「魔鏡號」（マジックミラー号）的「高學歷女大生」系列時，驚覺其中有名素人女優，與自己女友非常相似，遂細心留意。雖然片中人被打上馬賽克，但無論自我介紹的學系、聲音、痣甚至底褲都很像，最終確定一直與他遠距離戀愛不常見面的女友，竟然偷偷瞞着他下海。

「魔鏡號」是一種AV模式，由成人電影製造商把貨車改裝出流動式的攝影棚，車內其中一面改為單向玻璃，從外部向車內看只見是鏡子，惟從內部卻可看到外面情況，一般是用以拍攝女演員車內全裸，而車外行人卻渾然不知的內容，拍攝團體聲稱會在路上隨機找尋素人上車拍攝激情內容，用以吸引觀眾。

樓主表示該女友同是高中同學，是他第一個女友，他沒有讀大學，而女友則正在就讀外語系，因遠距離戀愛，上次見面約會已是一個月前。他透露最初揭發女友不為他所知的另一面時，根本不願接受現實，「我好想死」，並表示內心十分愛女友，不相信對方會做出這樣的事，情願騙自己「這個是別人！」，又怒問「為甚麼偏偏是我女友」。

「魔鏡號」（マジックミラー号）為移動式攝影棚，車子由貨車改裝而成，特製的車廂裝上單向玻璃，令外面的人無法看進內裏。（網上圖片）

樓主稱，平日女友和他約會時都很快樂，又讚她是乖乖女，還指初次約會是在水族館，「在海豚館中一起被水濺到，到現在還記得。」沒想到女友竟然還有另一面，令他很傷心，揚言不想再看到嘔心的畫面。

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不少網民很同情樓主，支持他要分手斬纜，「這樣沒有貞操觀念的女友說不定會出軌」、「面對現實吧」、「天啊看着她做…」甚至有網民用樓主提供的線索，找出疑似女生的截圖。樓主最終表示已下定決心下次見面時和女友分手，「不想傷害到她，所以決定甚麼都不說直接分手。對方大概也會猜到原因。」

（「2ch」論壇）