哥哥電腦中毒借notebook用　台女開剪貼簿發現打AV片名同女優

電腦程式的檔案歷程，往往是洩漏個人資料的最大危機。台灣一名男子因為自己的電腦中毒，就向胞妹表示需要存放相片，所以要求借用她的手提電腦，胞妹大方答應。不過其後她趁兄長熟睡期間取回電腦煲劇，看到Microsoft Word上的剪貼簿出現「這位學生真是欠我的調教」、「星野明日香」及數個英文字及數字，在網上搜尋發現是成人影片片名、編號及女優的名字，相信兄長名義上儲存相片，實際借電腦看AV，更洩漏自己的品味。

台灣一名女網民相信兄長名義上儲存相片，實際借電腦看AV，更洩漏自己的品味，在螢幕上無奈攤手，影相為證。（Dcard討論區圖片）

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台灣一名女網民昨晚（3日）在「Dcard討論區」圖文並荗指，胞兄最近電腦中毒，表示因要存放相片，所以向樓主借用電腦。樓主形容自己「不疑有他就借了」，其後想用電腦追劇，所以敲一敲兄長的房門，見到他正在睡覺休息，所以自行取回電腦返房。

前AV女優星野明日香曾拍攝多部成人影片，2013年宣布引退，隨後踢爆當年遭揭露前社長利用合約漏洞強迫她下海拍攝成人影片，因而患上嚴重情緒病。（星野明日香 ig圖片）

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樓主開機打開Microsoft Word後，發現剪貼簿內出現了一個檔案名稱：「這位學生真是欠我的調教-星野明日香 SOE-962」，電腦更指示按一下就可以貼上。樓主覺得有可疑，經網上搜尋，發現是成人影片片名、編號及女優，在帖文中指「哥哥你這樣不行，說好的存照片，怎麼變成A片…還給我發現」，更在螢幕上無奈攤手，影相為證。

有網民解釋該影片是什麼題材，更指「通常都是只複製後面番號搜尋吧，哥哥不太熟練喔」，樓主回覆將會轉達，更有網民指恭喜樓主可以乘勢「勒索」兄長。

（Dcard討論區）