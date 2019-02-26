【奧斯卡】《新喜劇之王》？　Lady Gaga完美反擊「永不成功論」

周星馳電影《新喜劇之王》中的女主角如夢，戲中被一名導演狠狠批評她永遠不會成功，但如夢仍傻傻的問：「永遠即係幾遠？」導演回應：「永遠即係由而家直到宇宙滅亡！」但如夢上演逆轉人生，最終成為影后，結局十分夢幻。 現實中，剛結束的第91屆奧斯卡頒奬禮亦有類似《新喜劇之王》的情節，歌手Lady Gaga憑電影《星夢情深》中歌曲《Shallow》贏得第91屆奧斯卡金獎像「最佳原創歌曲獎」。Lady Gaga得獎，讓不少粉絲重新找回她以前一段「活得比你好」的言論，她指前男友曾「睇死」她，直指她永遠不會成功，又不會獲美國頂尖音樂獎「格林美獎（Grammy Awards）」提名，但當時Lady Gaga以一句反擊，盡見她的決心，而今天的成就亦是苦盡甘來。

【奧斯卡2019．最精彩金句】Lady Gaga憑《星夢情深（A Star Is Born）》主題曲奪「最佳原創歌曲 」獎，她致詞：「熱情是一種訓練，絕對無關你被拒絕幾次、跌倒幾次，失敗幾次，是你能再站起來幾次，勇敢繼續前行。」（Getty）

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Lady Gaga歌曲《Shallow》贏得今屆奧斯卡金獎像「最佳原創歌曲獎」，是繼第76屆金球獎和第72屆英國奧斯卡後，大熱再度奪得最佳原創歌曲，完成了大滿貫，亦是Lady Gaga第一次奪得奧斯卡的獎項。

領獎的時候，Lady Gaga激動哽咽，指「這是困難的工作，我努力了很長的時間」，並鼓勵觀眾「這不是關於勝利，而是關於不放棄。如果你有一個夢想，一定要去追，不在乎失敗多少次，而是在於能勇敢再站起來多少遍」。

Lady Gaga與Bradley Cooper 以《星夢情深》電影主題曲《Shallow》，分別奪下最佳流行組合／團體表演、最佳影視原創歌曲獎。（《星夢情深》劇照）

我有一個前男朋友告訴我，我永遠不會成功，永遠不會被提名格林美獎，不會有一首熱門歌曲，他亦希望我失敗。我對他說，「總有一天，當我們分開之後，你無法在一家沒有聽到我的歌，或看到我的熟食店中，點到一杯咖啡」。

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得獎後，不少Lady Gaga的粉絲都貼出過去她說過關於前男友的一段話：「我有一個前男朋友告訴我，我永遠不會成功，永遠不會被提名格林美獎，不會有一首熱門歌曲，他亦希望我失敗。我對他說，「總有一天，當我們分開之後，你無法在一家沒有聽到我的歌，或看到我的熟食店中，點到一杯咖啡」。

網民大讚說話勵志，又指現在Gaga得獎就是最好的復仇，「最爽的反擊」、「你要比他活得好」。亦有網民想起最近周星馳的電影《新喜劇之王》中的主角如夢，被導演狠狠批評永遠不會成功，如夢仍傻傻的問「永遠即係幾遠？」，導演說：「永遠即係由而家直到宇宙滅亡！」即使如此，如夢仍不肯放棄，最終成為最佳女主角，就如Lady Gaga在經常不被看好下，闖出一片天。