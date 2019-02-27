「你會死㗎！」　赤膊俄漢背插刀淌血　冒寒蹣跚到醫院外「黐煙」

俄羅斯34歲男子弗拉基米爾（Vladimir）為了吸煙，居然無視背部插着刀不停淌血，以及醫生在旁不斷警告「你這樣會死」，堅持光著上身走到攝氏零下10度的戶外抽煙。

因為酒後打鬥受傷的弗拉基米爾傷勢很嚴重，在周一（25日）被送進位於喀山（Kazan）的澤列諾多爾斯克醫院地區醫院（Zelenodolsk District Hospital），當時背部還插着一把小刀，沒入到只見刀柄。醫護人員見狀急忙脫去了他的衣服，欲準備替其動手術拔刀，豈料弗拉基米爾突然起身表示「有事要做」。

護士大叫：你瘋了嗎？

只穿著一條短褲的弗拉基米爾背後的刀尚未拔出，仍在淌血，其瘋狂舉動嚇倒了醫院員工，有護士大叫：「弗拉基米爾，你瘋了嗎？到底你要去哪裡？外面是冬天，快回來！」

也許是因為疼痛，弗拉基米爾的步速很慢，但他仍是一步步走到門口，在醫護人員不停勸阻下，他轉身淡然道：「我要食支煙。」

一旁的醫生即出言阻止，並謂「年輕人，你這樣會死的，快回來打一針，然後就能回家了。」

弗拉基米爾花了好幾分鐘終走到室外，但天空飄雪，醫院外空無一人，未能「黐煙」食，弗拉基米爾才跟着護士返回病房；他其後接受了外科手術，成功把刀拔出。

據報道，幸運的弗拉基米爾傷口僅2公分深，事關刀刃被骨頭擋住，未有對內臟造成嚴重傷害，現時情況十分穩定。