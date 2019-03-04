古怪「膚色囊袋」掛樹上　充滿「邪惡」氣息　專家勸別隨意碰觸

澳洲悉尼（Sydney）一位媽媽最近在鄰居後花園的一棵樹上發現一堆如莢果般的神秘皮膚色「囊袋」，由於囊袋看上去充滿「邪惡」氣息，於是在Facebook求教一眾網友；原來那些鼓起的袋子竟然是流星錘蜘蛛（Bolas spider）的卵囊，內裏可藏有逾600隻小蜘蛛。

那些神秘囊袋的照片被上載至在Facebook，女子問道：「我以下的說話可能聽起來很愚蠢，但有人知道這些懸掛在樹上的東西是甚麼嗎？」

她形容「那些神秘袋子看似還被蜘蛛網所圍繞，我好奇是否會是某種『邪惡』的東西。它距離我們家花園的彈床太近了，因此我有點擔心。」

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足以孵出逾600隻小蜘蛛

網民指出那其實是流星錘蜘蛛的卵囊，而據「澳洲植物澳洲植物學會NSW」（Australian Plants Society NSW）的說法，流星錘蜘蛛對人類並不構成危害，但還是勸民眾不要隨意碰觸。流星錘蜘蛛產下的卵囊呈梭形，需要好幾個晚上來製造，足以孵出逾600隻小蜘蛛；一根樹枝上有時甚至依附著7個卵囊，小蜘蛛會在冬末春初之時破卵而出，並會隨即吹走，以飛蛾為食。

神秘袋子的真相大白，有網民非常興奮，表示這是她小時候最愛聽的故事，「這種蜘蛛非常『有型』，當這些小蜘蛛破卵而出時，牠們會借着蜘蛛絲猶如穿著降落傘般『空降』地面」。

然而，也有不少留言稱不安，「想像一下成千上萬隻小蜘蛛從半空降落地面，這會令我大為驚恐」，有人開玩笑稱「離開澳洲吧，不要回頭看」。