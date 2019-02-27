【財政預算案2019】退稅減差餉同縮水　中產叫慘：而家政府好窮咩

財政司司長陳茂波剛公布2019至20年度財政預算案，一如預期未向全民派錢，就連「派糖」措施也較去年遜色，一向不滿少有受惠的中產一族，獲知退稅及差餉寬免上限均大減，即時鬧爆，有人衝到預算案fb專頁留言直指「我哋中層好慘，怒罵「而家政府好x窮咩」，質疑作為中產永遠都只有交稅的一份，卻永沒有受惠的一天。

政府公布新一份財政預算案，惟不少派糖措施都見縮水，不少市民給予負評，特別是難以受惠的中產一族。（歐嘉樂攝）

財爺陳茂波公布的最新預算案中，中產最能受惠的，一般是薪俸稅退稅及差餉寬免，惟今年中產一族勢必大感失望，其中薪俸稅和個人入息課稅寬減75%，上限為2萬元，明顯較去年3萬元大減；而全年四季差餉每戶每季上限為1,500元，全年寬免金額最多6,000元，亦較上一年度預算案1萬元減少四成。

政府公布新一份財政預算案，惟不少派糖措施都見縮水，不少市民給予負評。（高仲明攝）

雖說早對預算案不留期望，惟不少中產聽到可受惠的愈來愈少，忍不住再次痛罵財爺，其中政府就預算案開設的fb專頁「2019-20年度財政預算案」，今日發出多個相關措施帖文，惟大都反應冷淡，較為熱烈的一個，政府介紹利民紓困措施，惟網民卻大多留負評，有中產人士爆粗怒吼：「x你，乜都少過上年，而家政府好x窮咩！」

這名中產網民質疑，供樓人士可利息減稅，但租樓者只能默默捱貴租零受惠，直指，「我哋呢啲中層好慘，無公屋、買唔起樓，要租私人樓幫人供樓，但稅就交咁多！x街」。

預算案縮住水派糖措施摘錄

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在預算案公布前財爺陳茂波在預算案專頁中叫市民「交波」提意見，惟最終措施似乎未如人意，不少市民表失望。（fb專頁「2019-20年度財政預算案 」圖片）

另有網民在討論區直指，中產難以受惠，卻聽着其他包括有需要學生發放2500元津貼、綜援人士出雙糧等，「真係會令人心理唔正常」，有人狠批政府的措施太傾斜根本不公平，灰爆留言：「都係果句啦, 有份交稅，又冇份享受福利....」甚至直指每年預算案都令人失望：「我懷疑財爺其實好憎中產」。