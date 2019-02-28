野生捕獲吳彥祖窩心送5歲女返學　美影迷勁興奮：離男神這麼近

以後媽媽們送孩子上學，或者都要用心打扮一下，皆因隨時碰見國際級明星！有網民在微博上載影片，指朋友在美國加州奧克蘭（Oakland）送孩子到學校時，竟在校門口遇到影星吳彥祖，原來他同樣正親自送女兒吳斐然上學，令網民非常驚喜，「離男神這麼近」。

有住在美國的網民竟在校門口遇到影星吳彥祖，原來他同樣正親自送女兒吳斐然上學。（微博影片截圖）

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有網民日前在微博上載影片，稱朋友送小孩上幼兒園時偶遇男神吳彥祖，她不禁驚喜得大呼：「原來男神住Oakland（奧克蘭）市，離男神這麼近」。從影片可見，穿着輕便裝束、頭戴鴨舌帽的吳彥祖，當時正站在門口位置，交叉雙手，一臉陶醉地看着女兒吳斐然跑進屋內，他溫柔地叮囑說「你的衣服」，場面溫馨。

父愛爆棚的吳彥祖不時都會在社交網站，分享女兒的可愛生活照。（資料圖片）

影片引起熱議，網民紛紛留言稱「好羨慕」，亦有人說「天天碰到很帥的鄰居，真好」，不少人則大讚吳彥祖父愛爆棚，親自送女兒上學真溫馨，而且女兒吳斐然亦很超可愛，調皮活潑，「有這麼帥的老爸是什麼感覺？」。