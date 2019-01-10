震驚173萬粉絲！「BIGBANG」微博不是本人　改名蔡徐坤係咩玩法？

真的假不了，假的真不了！韓國人氣男團BIGBANG除勝利外，隊長G-Dragon、太陽、T.O.P、大成均在服兵役，短期內合體無望，只能從各大官方社交平台，回顧五人的演出。不過近日有眼利的網民發現，累積超過173萬粉絲、名為「BIGBANG」的微博帳號，竟然有造假之嫌，實際並非官方平台，而是由粉絲所成立，日前該帳號更突然改為「蔡徐坤資源社」，令粉絲大感驚震。

微博帳號「BIGBANG」擁173萬名粉絲，不過最近卻被發現有造假之嫌。（微博「BIGBANG」截圖）

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該名為「BIGBANG」的微博帳號成立於2014年6月15日，不時分享BIGBANG的最新動態及舉行抽獎等，至今粉絲人數已累積超過173萬，有人更認為這就是BIGBANG的官方帳號。不過有眼利的網民就發現，該帳號日前竟突然改名為「蔡徐坤資源社」，將之前所有的BIGBANG相關帖文刪光，令不少粉絲大感震驚及不惑。

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有留意開該帳號的網民，坦言該帳號經常偷圖偷文，認為管理員並不是粉絲，如今BIGBANG 5名成員有4名正在服兵役，「他（管理員）就換個有流量的人營銷罷了」，今次的擺烏龍事件，令「權志龍大粉更名蔡徐坤資源社」標籤成為微博熱搜話題，有網民坦言到這一刻，「才知道我追蹤的原來不是真BIGBANG」，而這個「BIGBANG」的微博帳號昨晚解釋自己是被盜帳號，並表示已向微博官方申請找回被刪除的資料，「BIGBANG」的真正官方微博「BIGBANG_ASIA」，則至今未有為事件表態。

至於可以跟BIGBANG「齊名」的蔡徐坤，是憑內地選秀節目《偶像練習生》出道的9人組成NINE PERCERT成員之一，其外型俊俏，擁1米8身高，擅長Rap、跳舞及作曲作詞，其自創歌曲《I Wanna Get Love》更獲一致好評，成功俘虜不少少女粉絲。