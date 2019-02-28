台6歲童超早熟　對媽說「以後不娶老婆」　原因令人哭笑不得

小朋友童言無忌，經常讓大人哭笑不得。台灣一名女網民指，6歲就讀幼稚園高班的兒子，突然向她說「媽，我以後不娶老婆」，更指娶老婆沒什麼用，「還叫我給她錢花」，超早熟的想法讓媽媽頓時一頭霧水，詢問網民「現在幼稚園大班的小孩都在想什麼？」

台灣一名女網民指，就讀幼稚園高班的6歲兒子，突然說以後不娶老婆，更指娶老婆沒什麼用，示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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近年學校鼓勵學生生涯規劃，但想不到連一個6歲小朋友都想得那麼遠。該名台灣女網民在「爆怨公社」發帖詢問，「現在幼稚園大班的小孩（6歲）都在想什麼？」她指兒子突然沒理由地跟她說：「媽，我以後不娶老婆。娶老婆有什麼用，就只有煩躁，還叫我給她錢花……」媽媽聽了十分驚訝，想了想接著說：「娶老婆可以幫你啊，能陪你玩，能幫你工作；不過……娶老婆本來就要照顧她啊，給她錢花。」豈料，兒子竟語出驚人地回應：「蔡英文又沒有規定要結婚，只規定要當兵。」樓主驚訝兒子的思想也太跳躍了。

媽媽繼續想理由說服兒子，並說「娶老婆可以幫你生小孩啊！」但聽到小孩，兒子竟然說「小孩更煩躁」，因為會吵着叫爸爸買玩具。樓主抓準反駁機會，說：「所以你也覺得你很煩囉！」兒子驚覺自己掉入陷阱，於是開始撒嬌將話題結束。

事後，樓主補充兒子是個水瓶座小孩，「常常有新奇想法」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

事後，樓主補充說兒子是個水瓶座，「所以常常會有一些新奇的想法和做法」。

帖子引來網民熱論，不少網民紛紛笑稱，「兒子好早熟喔」、「跟小孩認真就輸了」，亦有人說這些說話可能是爸爸教的，「妳該回去問小孩的爸爸……是不是他的心聲」、「這是爸爸在抱怨的台詞吧」。一些孩子同樣是水瓶座的家長就有感而發說「水瓶小孩真的很特別」、「看前面就猜到他一定是水瓶兒」、「水瓶不意外啊！他們的想法總是很奇特！」