為救輕生愛女　六旬母不幸溺斃　生命最後一刻仍保持托舉姿勢

女本弱質，為母則強！一位62歲的母親為了救投河輕生的女兒，結果自己不幸溺斃，當救援人員將她的遺體打撈上岸時，發現她即使在生命最後的一刻，仍然保持着托舉的姿勢，生怕愛女遇溺。

事件發生在河南省新鄉市，周一（25日）晚上8時許，一名女子投河輕生，她的母親為了救女跟着跳入河中。警方接到消息後趕赴現場，在民眾幫助下及時將輕生的女子救上岸。她被救起後，其母就沿河水往下游漂走，過了約10分鐘才被打撈上岸，但已失去了生命跡象。救援人員表示，遺體被打撈上來時，仍然保持着托舉的姿勢。

+ 2

一直用身體撐着女兒

報道稱，被救起的女子現年35歲，其母62歲，都是新鄉市本地人；女兒當日疑因遇到挫折一時想不開，打算投河自盡，其母因擔心女兒出意外，故一路跟隨，豈料還是未能及時阻攔，於是不惜犯險跳入水中後，用身體苦苦支撐着女兒，將她托出水面。

母親以自己的生命為代價救回了女兒，引起了網友熱議，有留言稱「給了她兩次生命，都是心甘情願」、「母愛太偉大了」、「看到真的心碎」、「這個女兒恐怕是要在懊悔中度過餘生了……」

+ 2

輕生女被救上岸後，立即被送往新鄉市第二人民醫院搶救，目前已甦醒，正在接受進一步治療。