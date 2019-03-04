貼文求相一日近9萬毛孩響應　「我們愛妳」　患癌愛狗女孩綻笑容

美國威斯康星州7歲女孩梅爾滕斯（Emma Mertens）不幸被診斷出患有腦瘤，由於她非常喜歡動物，於是其家人向動物收容所徵求狗狗相片，為她打氣。收容所在Facebook發文後，短短一日內已有來自世界各地的8.7萬人響應，分享「毛孩」照片。

動物保護團體「威斯康星人道協會」（Wisconsin Humane Society）上月28日在Facebook發文稱，7歲女孩梅爾滕斯被診斷出患有腦瘤，而且無法動手術移除，因為她很喜歡動物，家人希望收集多些狗狗的照片，讓她在接受治療時好過一點。

網友立即紛紛貼出寵物照片，除了狗，還有貓、馬、狼等各種動物。有一隻叫布拉德利（Bradley）的狗同樣不幸患有腫瘤，鼻子脫毛，留言「但是朋友和愛會給你力量，我們愛你！」還有一隻叫安格斯牛肉（Angus Beef）的，其留言是「你好，我今年也因為腦裏有腫瘤而病了，但我今天感覺不錯，希望你能和我做朋友！」

7歲女孩梅爾滕斯被診斷出患有腦瘤，家人希望收集狗狗照片，讓她在接受治療時感覺好過一點。（Facebook）

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「威斯康星人道協會」發文一日就接獲近8.8萬則留言、逾萬人分享，雖然網友與梅爾滕斯素未謀面，但都真摯地為她加油打氣，希望那些可愛動物照片能助她度過難關。

除了Facebook留言，梅爾滕斯一家還收到2500封電郵，郵箱也塞滿了打氣信。小女孩的爸爸說：「小狗照片令她綻放笑容，感謝所有鼓勵她的人，你們的善舉令我們很感動。」

（綜合報道）