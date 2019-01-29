【不倫戀】台男教師嫌棄腦瘤妻　搭上學生媽媽　1年內性交逾200次

台灣一名小學林姓男老師，2014年起不顧妻子罹患腦瘤，愛上班中一名學生的張姓母親，展開瘋狂追求，兩人在一年內發展出通姦200次的激情不倫戀。這段關係被張女的丈夫揭發，他從家中電腦發現二人色情對話，包括「馬拉松瘋狂做愛」、「發抖浴室」等對話，張女的丈夫當下失望透頂，憤而向林提告。台北地方法院判定林男相姦罪行明確，罰賠款60萬台幣（約15萬港元）。

台灣一名男教師搭上學生家長，一年內性交逾200次。（GettyImages/視覺中國）

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案情指，45歲的張姓丈夫，與張女（現年44歲）2003年結婚，育有1子3女，而姦夫林男（現年56歲）是長子的班主任。2015年9月張女出國旅行，張夫在家中電腦無意看到妻子張女的通訊軟件「Hangouts」彈出對話視窗，驚見內有大量與林男的色情意淫對話，氣得馬上打長途電話向妻子張女問責。張女不想放棄孩子和家庭，和丈夫認錯希望和解，並願意寫下自白書交代姦情。

自白寫提到，2014年8月，林男用通訊軟件「Line」和張女示愛，說太太已人老珠黃，彼此感情欠佳，而且太太曾外遇。9月某日，林男妻子因腦瘤開刀，林男請假陪妻子進病房開刀後，馬上開車接張女到汽車旅館發生第一次性行為。此後，林男一有空就開車載張女到汽車旅館性交，或直接「車震」。1年內，兩人性交超過200次。

2015年2月，張女帶孩子到雲林遊玩，林男陪同南下，更安排張女與小孩住在他南投鹿谷父母的家，晚上張女偷偷走入林男的房間性交，她憶述道：「當天夜裡非常寒冷，完事後沖澡時我一直發抖。」2015年7月某日，林男受父母所托看家，他又帶着張女前往，下午在家連續性交3、4個小時。

其後，張女於2019年出國旅行，林男用「Hangouts」傳訊息說：「愛妳，想妳想到睡不着，咱們的馬拉松瘋狂做愛床，還有發抖浴室……真的要睡覺了，強迫不要看手機，親愛的晚安。」豈料彈出的視窗被正在用電腦的張夫發現，姦情才曝光。

案件審議期間，張夫要求林男賠款200萬元（約50萬港元），林男質疑自白書空口無憑，2017年台北地檢署認為缺乏實證不作起訴。不過，法官其後認為張女的自白書難以胡謅杜撰，本身亦與林男無仇，相信她的陳述屬實。

更重要的是，法官從林男與其他男教師的聊天紀錄發現，他曾自稱有外遇，自言「精蟲充腦，神經中樞暫時淪陷，不受控制」，就算無法證明二人有性關係，但林男與張女在通訊軟件上互稱「愛人」，已超越一般朋友關係，判林男要賠償60萬台幣（約15萬港元）。