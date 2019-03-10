【家居百科】潔癖人士注意！　一文睇晒4招減少家居塵埃積聚

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 日常生活中，無論你再勤力打掃屋企都好，塵埃都依然存在。有陣時冇打掃一兩個星期，塵埃更加可以積到幾吋厚！原來塵埃容易積聚，好可能係同生活習慣同埋所用嘅日用品有關，想知道點樣有效減少家居塵埃問題，就要睇睇以下內容喇 !

電器待機時會吸引塵埃，如不會使用，應直接關上電源，減少塵埃積聚。（GettyImages／視覺中國）

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電器唔好用待機模式

當電器喺待機模式嘅時候，其實仲係帶電，帶電嘅電器係會吸引塵埃（例如最常用到待機模式嘅就係電視機喇）。當電器未有需要用嘅時候，最好就將電源完全切斷，咁就有效減少電器表面塵埃嘅積聚喇！

番到屋企立即除鞋換衫

經過漫長嘅一日之後，衫褲同鞋都會黐滿大量塵埃，如果返到屋企唔即時換睡衣、唔除鞋就周屋走嘅話，就會抹極都仲係一屋塵喇 !

家中針織物品容易「吸塵」，可以考慮使用其他物料，否則就需要勤力清潔。（GettyImages／視覺中國）

減少使用針織物料

屋企嘅針織物料物品，例如係窗簾、被鋪、布梳化等等都好容易令塵埃積聚。只要減少使用一些不必要嘅針織物料，例如係選用皮梳化就可以避免塵埃堆積。加上定期清洗床單、被鋪同埋窗簾等物品，都能夠減少塵埃㗎 ! 如果唔能夠清洗嘅物料，例如係布梳化等，亦都要經常吸塵、打掃一下呀！

善用收納箱

報紙雜誌其實係好黐塵，而且唔容易清潔；所以如果大家鍾意睇報紙雜誌嘅話，最好就用有蓋嘅收納箱整理好報紙雜誌，咁樣就無咁容易積塵而且方便日後打掃喇 !

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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