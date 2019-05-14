【生活百科】外面好涼屋內好熱？　吊扇對流窗助降溫唔使開冷氣

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 唔知大家呢幾日有冇開冷氣呢？有冇發覺，冇開冷氣時，伸手出窗覺好涼，但屋內就好熱？明明單位向南仲開大咗個窗，屋外嘅溫度同屋內硬係「溝唔勻」？問人都話要「對流」，但開埋門、開埋抽氣扇，冇風入屋都仍然係冇用。

戶外空氣清涼，但室內卻覺得悶熱，是常見的情況。除了開窗之外，其實還有其他方法可以降溫。（資料圖片）

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有啲人唔鍾意開冷氣，認為一來對身體唔好，二來對地球唔好，三來對荷包唔好，咁有咩方法可以令間屋降溫？如果要裝吊扇，應該點裝？

台灣曾經有節目進行實測，了解吊扇如果轉成往上吹，是否可以將室內熱氣帶走。立即點擊觀看實驗過程：

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以上短片話畀大家知，吊扇「向上吹」比「向下吹」更加可以降溫，買吊扇時，問下扇葉有冇得較順、逆方向轉啦！不過當然，都要開氣窗配合啦！如果冇吊扇又點？由於熱空氣係向上流，所以記得開氣窗！裝窗嘅時候盡量唔好將頂嘅窗做「梗窗」！

大家又有冇「降溫」絕招分享？

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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