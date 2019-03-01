高齡父母WhatsApp對話驚見驗孕棒　想追多個食詐糊　連登仔一額汗

生兒育女是人生大事，但生育之前，周詳的計劃亦十分重要。最近有網民分享，稱年屆五旬的父母竟然打算為他生一名弟弟或者妹妹，感到十分害怕，因為樓主正計劃下年結婚。有網民留言笑指，如果父母計劃成真，樓主的子女將會與弟弟或妹妹年齡相約。

連登仔的媽媽在WhatsApp上表示，丈夫又食詐糊，使對方感到失望。（連登討論區圖片）

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樓主最近在連登討論區上發文，稱父親今年58歲，媽媽則49歲，問他們兩人發生關係之後，懷孕機會有多大。原來樓主媽媽曾經向丈夫發送一張用過的驗孕棒照片，然後說「你又食乍（詐）糊了」，而爸爸就回覆兩個流淚的表情符號，相信十分失望。

樓主稱自己本身是獨生子，今年已經24歲，打算於下年結婚，「佢哋呢個時候玩埋啲咁嘅嘢」。樓主問網民「會唔會我下年結婚真係會有個細佬或者妹」，不過他亦說「唔知點解諗起個場面就覺得好好笑」，似乎不是太過擔心。

從連登仔媽媽使用的驗孕棒可以看到，她沒有懷孕。（連登討論區圖片）

有網民表示，樓主媽媽是高齡產婦，子女有較高可能有唐氏綜合症。（GettyImages／視覺中國）

有網民認為樓主父母「咁大整蠱」，如果想有多一名子女就應該盡早生育，避免父母與子女的年齡相差太大，難以照顧，樓主更可能要「兄兼父職」。另外又有人表示，樓主「廿幾歲人先嚟有個細佬，如果你呢幾年又生返個，兩個拍埋一齊啲關係真係好奇怪」。

有人指出高齡產婦的子女有較高可能患上唐氏綜合症，希望樓主勸父母收手，接近50歲才懷孕不但對身體傷害大，子女的身體機能都可能會較差，「為香港為自己，快啲叫停佢」。不過亦有人覺得，照片似乎只是父母之間的情趣，只是樓主過度敏感。

（連登討論區）