【女友發燒】美國18歲仔體溫計當驗孕棒　華氏100度看成100%懷孕

見過電子體溫計的人，應該遠多於認識驗孕棒的人吧？但卻真的有人把兩者混淆而鬧出笑話！日前有美國女生在Twitter分享趣事，她稱自己因發燒而用電子體溫計探熱，其後將顯示華氏100度的體溫計照片發給18歲男友看，對方居然以為是驗孕棒，並將數字當100%，以為女生「100%懷孕」，事件令網民笑翻。

美國一名女生探熱後，把顯示華氏100度的體溫計照片傳給男友，詎料被誤以為是懷孕。（「VN$A」Twitter圖片）

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居於美國加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）的18歲男生托利斯（Izaak Torres），上周某天的凌晨4時收到女友瑪麗（Vanessa Marie）的訊息，說了一句髒話後傳來一張電子體溫計照片，上面溫度顯示華氏100度。

然而，托利斯不知是半熟不清醒還是心中有鬼，第一個反應竟以為女友懷孕。瑪麗接受訪問時笑言，當晚身體不適，雖然很累但又難以入睡，才會在凌晨4點發訊息給男友，但她發訊息不後久睡着了，直到早上11時起床，看到男友的回應，馬上笑翻，但她表示，其實男友稍後清醒過來，已知道是自己看錯了。

瑪麗將對話截圖上載到Twitter，結果在網上爆紅，有人指「他似乎看成100%懷孕，我笑死了」。不少人上載自己的體溫度，說自己一樣懷孕了，因為體溫超過華氏100度，又有人上載華氏99.3度的體溫計，笑指「我有99.3%懷孕」。然而有網民錯重點，表示看完她男友的回應，相信「他還未準備好做爸爸」、「我們需要有更好的性教育，有年輕的傻子以為懷孕是用百分比計算的」。

面對旁人瘋狂取笑，托利斯解釋他當時太累了，一時誤會照片的意思，「不太介意別人的說話，我和女友關係很好」。