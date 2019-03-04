德肥鼠卡渠蓋9消防拯救　被斥浪費資源　網民撐：對動物亦應平等

不少人見鼠色變急急滅鼠，但也有例外時候。德國一隻老鼠因吃得太胖而被卡在渠蓋的洞口，只露出上身，不斷呼救，幸運的牠沒被喊打，反迎來9名志願消防員用工具溫柔地將牠救出，並被平安放生。義工將拯救片段放上網後，部分人大讚可愛，但也有批評聲音質疑不應動用那麼多資源救老鼠，惟有網民力撐，重申對動物都應平等，其生命同樣值得拯救。

德國一隻肥老鼠因吃得太胖而被卡在渠蓋的洞口。（facebook「Berufstierrettung Rhein Neckar」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日前德國黑森州的本斯海姆鎮，出現肥鼠困渠口奇景。一隻棕色老鼠疑因冬季吃得太多，爬水渠期間原想從渠蓋氣孔中爬出，沒料被卡住下身，因而被困無法移動。途經的小女孩發現後通知了當地動物團體，義工賽爾（Michael Sehr）再向消防求助。

消防隊得到路過一家的2個小女孩親手畫的畫作感謝禮物。（facebook「Berufstierrettung Rhein Neckar」圖片）

從賽爾上載的片段中可見，老鼠卡死在渠蓋，9名當地的志願消防員帶備工具到場，他們將渠蓋小心撬起，調較好角度把牠扯出來，讓牠返回下水道。賽爾表示，這次只是一次好心的行動，不算是正式出動，整個拯救過程花不了5分鐘，而且他們亦得到路過的2個小女孩親手畫的畫作感謝禮物。

+ 16 + 15 + 14

不少網民湧入義工和消防隊的facebook讚好，有網民認為他們這次善心之舉體現了動物平等的理念，並感謝他們救了老鼠；惟有網民質疑因一隻老鼠而出動消防很浪費資源，而且覺得不應救有害的動物。義工賽爾則留言表示，「即使有很多人憎老鼠，但牠也應受到尊重。」

（facebook「Berufstierrettung Rhein Neckar」）