任天堂招聘新員工　博士畢業月薪1.8萬港元　每年愈請愈多人？

任天堂可能是不少遊戲迷夢寐以求的打工地方。該公司最近公布招募新員工詳情，介紹2020年度招聘職位的內容及員工待遇。根據招聘告示，平均年薪903萬日元（約63.3萬港元），工作時間由早上8時45分，至下午5時30分，而2018年度總休假時間達125天。以往4年任天堂每年都只招聘50多名畢業生，競爭相當大，但2019年度則預定請81人，似乎請人數字有增加趨勢。

任天堂公布2020年度招聘詳情。（任天堂網頁圖片）

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根據任天堂招聘頁面顯示，該公司2020年度招聘五大類人才，包括遊戲開發、系統設計、音樂製作、遊戲策劃和人事服務。招聘對象為2020年大學、職業學院、研究院畢業生，即使沒有工作經驗也可以申請。

人工方面，專門學校畢業生月薪起點為21萬日元（約14,700港元），大學畢業生為23.3萬日元（約16,340港元），研究所畢業生有24萬日元（約17,000港元），博士生則獲25.8萬日元（約18,000港元）。另外還會有一年兩次的獎金，每年4月還有加薪機會，平均年薪為903萬日元（約63.3萬港元）。據2018年的統治數字，現時正式員工人數有2271名，平均年齡為38.6歲，平均年資13.5年。

招聘詳情：

至於工作時間，在總公司上班的員工，扣除一小時中段休息後，上班時間為7小時45分鐘，由早上8時45分至下午5時半；在開發部門工作的員工，則按照區域及工作實際情況決定，標準工作時間同為7小時45分鐘。對於令人最關注的假期方面，資料顯示2018年度總年假日數為125天，包括每周兩日休假、公假、有薪年假、公司特別休假、夏季及年末休假等。

任天堂過往4年的數據顯示，公司每年都只招聘50多名畢業生，2018年共請了59人，競爭可謂相當激烈，而2019年公司則提高數字，預定會請81人。

（任天堂）