【低俗鬧婚】內地老爺與新娘玩「下體撞下體」　諧音問：想不想

內地的惡趣味鬧婚似乎沒有下限！日前微博獨傳一段鬧婚影片，新娘大婚當日居然要在親友面前被未來老爺「調戲」，老爺在下身綁湯勺，新娘在下身綁鍋蓋，玩起「下體撞下體」的遊戲。其間，老爺不停搖動下半身撞擊新娘鍋蓋，接連問「響不響？」（想不想？）的低級性暗示，新娘表情無助。內地網民看完都批評是低俗性暗示，「這媳婦也能忍，是我早跑了」。

內地又一場低俗鬧婚，老爺在下身綁上湯勺，不停敲新娘下身綁的鍋蓋。（微博影片截圖）

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微博近日傳出一條鬧婚影片，從中可見老爺頭戴了一個紅紙袋，下體綁了一個湯勺，而穿着便服的新娘就在下半身綁了一個鍋蓋。這時一旁的親友不停指指點點，叫老爺用湯勺敲未來新抱。新娘表情既無奈又尷尬，一名親友從後推老爺，令他下身身撞向新娘。

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老爺一開始亦滿臉不願意，但親友不停在旁鼓勵，又叫他撞上時要大喊「響不響？」連續撞擊多次後，有人舉起電話拍照，被老爺一手拿走擲開。其他親友要求新娘一定要大聲叫「響」，這時老爺愈敲愈起勁，新娘唯有回答一句「響」。見新娘配合，親友開始起哄，因為這其實是一個性暗示，因為「響不響」和「想不想」同音。

許多網民批評鬧婚低級，「這什麼畜口的惡俗，文明離他們是多麼遠」、「Ｘ的，她老公去哪了」。甚至有網民分享，有很多地區都有惡劣習俗，例如要求老爺和新抱親嘴，「這不是明着扒灰（亂倫）嗎？」

（微博）