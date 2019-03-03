【衝出大埔】家中露台驚現14粒臭屁蟲卵　粉嶺居民妙用膠紙滅蟲

繼早前有大埔區居民發現臭屁蟲產卵，今次就連粉嶺區亦失守，有居民近日在家中露台發現臭屁蟲，於是直接掉去草叢。其後又發現正晾曬的衣服上有14粒完好無缺的蟲卵，於是用鉗子及膠紙「毀屍滅跡」，把蟲卵包好再用馬桶沖走。有專家表示此做法雖然可取，但仍存有危險性。

阿魚最近於一個粉嶺及上水人的地區facebook群組上載相片，表示早前於家中發現臭屁蟲。（粉嶺居民阿魚授權提供圖片）

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該女事主阿魚最近於facebook群組「上水粉嶺人9吹分享會」上載相片，表示早前於家中發現臭屁蟲，阿魚稱當時見到牠在地上但背向天，應是爬行期間跌下來，於是馬上用紙撥起再掉去草叢。

阿魚隔日在露台發現正晾曬的白色衣服上，竟黏着一串共14粒的青色蟲卵，估計是由同一隻臭屁蟲產出。為了「毀屍滅跡」而避免弄破牠們，阿魚想出妙計，先用鉗子夾起蟲卵，然後搬到膠紙上再封實牠們，猶如真空包裝，隨即再掉去垃圾桶。阿魚即笑言：「我飛咗佢老媽子落街，依家準備飛埋佢14個仔女落街。」

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《香港01》曾向阿魚了解事件，她表示其實已不是第一次發現臭屁蟲，因住在坪輋的村屋，而附近又有棵龍眼樹，故臭屁蟲偶然會在家中出現。她解釋早於2016年，在家中曾驚見14隻剛出生的臭屁蟲在地上亂爬，由於難於捉起，於是想到用膠紙逐隻黏起來再用馬桶沖走。

不少粉嶺居民得知臭屁蟲開始進攻家中，亦表示煩惱，「咁快又有啦，唉」、「好恐怖」、「等我避避先，唔想中頭獎」有網民更笑言：「葡提老祖！」、「滅門慘案」、「樓主無人性㗎！」

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滅蟲公司負責人Henry表示，阿魚的滅蟲方法可行，避免直接弄破蟲卵而發出臭味，但對於用馬桶沖走臭屁蟲，他建議其實掉去垃圾桶會更為可取。除此之外，由於臭屁蟲今年提早產卵，Henry預計產卵情況會持續，建議在家中安裝蚊網，定期打開窗及於窗邊噴適量驅蟲油，以防止臭屁蟲在家中肆虐。

Henry續稱其實住在郊區難以完全控制昆蟲生長，「近郊地方開發得越來越勁，有時係侵入咗人咃本來嘅棲息地，唯有諗辦法防治或者適應」。