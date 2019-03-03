【世越號】政府被指干預媒體報道　民間眾籌拍紀錄片求還原真相

韓國客輪「世越號」於2014年4月16日航行途中沉沒，導致304人死亡，是韓國建國以來嚴重海難。海難發生將近5年，惟事故原因及救援過程仍疑點重重，當地民眾一度質疑政府刻意隱瞞事實及阻礙媒體報道，促使死難者家屬及傳媒工作者以個人方式追尋「真相」，這幾年來不時有相關的媒體作品面世，如紀錄片及文字創作等，記錄了這件慘劇，期待作為歷史見證。 以世越號事故作藍本的首部劇情片《生日》將於4月公映，這部電影被視為故事5周年的紀念作。而除了《生日》外，韓國早有不少以世越號為主題的紀錄片，部分更是由民間眾籌製作，反映韓國人對事故的關注，而以下兩部作品為在韓國廣為眾所知的紀錄片作品。

世越號海難深受韓國民眾關注，當地不少傳媒工作者製作紀錄片探討事故原因及政府缺失，部分更是由民間眾籌製作。（《潛水鐘》海報）

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1. 《潛水鐘》（Diving Bell）

《潛水鐘》是最早以世越號為主題的紀錄片之一，並於2014年10月上映。電影由本為記者的李尚浩執導，紀錄意外後潛水技術公司東主兼志願潛水員李宗仁自費製作了被稱為「潛水鐘」的潛水員運載器，嘗試進行救援的情況。片中記錄志願潛水員到達世越號附近，打算落水靠近沉船搜救時，卻遭到官方部門阻撓，甚至被襲擊及威脅，要求停止拍攝及搜救行動；但與此同時，政府卻對外宣布志願救援隊伍已開展搜救工作。

《潛水鐘》一度被政府以「可能引發政治性爭議」為由阻止於電影節中上映，引起電影界不滿，主辦單位堅持如常放映，惟事後即被當局「報復」。（《潛水鐘》影片截圖）

《潛水鐘》揭露了當局在海難後未有及時搜救被困人士，以及政府極力打壓媒體報道的情況，在韓國引起極大迴響。不過，影片卻受到韓國三大連鎖影線封殺，導演最後決定將紀錄片上載至YouTube供網民免費觀看。

除此之外，《潛水鐘》上映前亦經歷不少阻礙，釜山市政府一度以「可能引發政治性爭議」為由，阻止該片於電影節中上映，引起電影界不滿，最終主辦單位不顧政府要求，堅持如常放映，惟事後即被「報復」，當局開始監視電影節，而電影節執行委員長亦被勸辭職，翌年政府對電影節的資助更大幅減半。

《那一天，大海》是另一套廣為韓國民眾所知的世越號相關紀錄片，該片以科學方法嘗試分析世越號海難的完整過程及原因。（《那一天，大海》海報）

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2. 《那一天，大海》

《那一天，大海》耗時4年調查及製作，從生還者、物理專家及目擊者的訪問影片，以及大量新聞片段和官方資料中，以科學方法嘗試分析世越號海難的完整過程及原因。片中資料提出種種疑點，指出政府於意外後公開的船隻自動識別/追蹤系統（AIS系統）資料顯示，世越號於事發前的航行情況有違一般船隻駕駛習慣，質疑當局公開的航行路線圖及事故原因有可能已「動手腳」，甚至提出世越號沉沒的原因或涉及人為因素。

男星鄭雨盛不收酬勞為電影擔任旁白，並拍片呼籲公眾支持。（ig「tojws」影片截圖）

該片起初由導演金志勇自資拍攝，其後另一媒體人金於俊加入製作，其餘約9億韓元（約630萬港元）製作經費則由民間眾籌所得，男星鄭雨盛亦不收酬勞為電影擔任旁白。電影海報的句子「無法忘記的那天，知道一切的大海」觸動人心，令電影受到高度關注，上畫時

去年4月上映，被視為是世越號事故4周年的紀念作，在韓國當地觀眾支持，取得54萬人次票房，僅次於同期上映的《復仇者聯盟3》，並躋身歷代韓國紀錄片總票房榜第四位，及破紀錄成為票房成績最好的政治時事類紀錄片。