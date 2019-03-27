【世越號】海難真相未明　民間陰謀論不絕　「活人獻祭」曾惹熱議

2014年南韓世越號海難發生已近5年，意外釀成304人死亡，當中250人是前往畢業旅行的京畿道安山市檀園高中生，是韓國建國以來最嚴重海難，惟沉船真相至今仍未有官方定案，而坊間則對肇事原因眾說紛紜。

韓國世越號於2014年4月16日早上開始下沉，當局搜救緩慢、忽視航行安全等報道曝光後引起當地民眾公憤，及後更揭發時任總統朴槿惠牽涉「閨密干政」的醜聞，間接令海難生出多種陰謀論。（路透社）

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眾多陰謀論當中，最為當地人熱議的是邪教「活人獻祭」的說法，相信該論調的民眾更提出多項「證據」支持相關推論。另一方面，海難發生後時任總統的朴槿惠未有第一時間現身指揮大局，反而在事發後7個小時才露面，而這段時間朴槿惠在做甚麼亦引發許多猜測，當中除了指她打美容針，更有傳她當時正參與永世教的祭祀活動，令「活人獻祭」的說法更繪形繪聲。沉船後韓國政府被轟搜救緩慢，加上忽視航行安全等報道曝光後激起民憤，間接觸發「閨密干政」的醜聞，而朴槿惠最終因受賄濫權、干政及洩密等多項罪行，經審訊後判囚25年。

永世教活人獻祭

2014年4月16日，載有476人，當中包括325名檀園高中學生的世越號由仁川港出發前往濟洲島，途中失事沉沒，釀成304人死亡。意外後當局被揭曾經打壓媒體報道，令意外真相生出多個版本，有人更以邪教祭祀儀式的陰謀論解釋事件，令慘劇再添懸疑。

永世教活人獻祭是其中一最廣為人知的陰謀論。網絡傳言有指世越號海難實為人為事故，目的是以罹難者的生命換取朴槿惠閨蜜崔順實的父親，即「永世教」創始人崔太敏復活。剛巧世越號的船主俞炳彥正正是宗教「教援派」的創始人，疑似與永世教有連繫，甚至有傳事發當日世越號上大部分船員均為教援派的信徒。

有網民更整理出事故的種種疑點，首先指出事發前一天，南韓政府突然修改法例，允許 「一等航海士」 代理船長職位，而出發前世越號竟剛好臨時換了一名一等航海士代理船長職務。其次有網民指出，乘客們原本獲安排乘坐另一艘客輪，至出發前一日才被安排改坐俞炳彥持有的世越號。而且事發當日仁川港天氣不穩，至少10艘船隻亦因大霧而取消航程，只有世越號按原訂計劃出航。慘劇發生後，時任總統朴槿惠就事件發表講話時，崔順實幫她寫的總統演講稿中竟出現了一句「讓我們銘記學生們高貴的犧牲」，種種巧合及疑點，均令「活人獻祭」論言之鑿鑿。

惟5年快將過去，崔順實的父親崔太敏固然沒有復活，亦無實質證據證明沉船是「活人獻祭」，而慘劇真相卻仍未明。

朴槿惠父親朴正熙（左），朴槿惠（中）與崔太敏（右）關係密切，故網絡傳言有指世越號海難實為人為事故，目的是以罹難者的生命換取他復活。（網上圖片）

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朴槿惠失蹤的7個小時

世越號事故後，社會一直狠批當局搜救不力，而時任總統朴槿惠未有第一時間現身指揮大局，直至海難發生後7個小時始露面，引起各界猜測，批評她耽誤搜救時機。當地媒體曾有報道指，朴槿惠於海難發生時正在打美容針，故需待麻醉藥力消散才能露面，而網上則傳言指她花了2小時理髮才願意見記者及發表講話，甚至有人指出朴槿惠於該7個小時專心參與永世教的祭祀活動。

至海難發生近1000天後，朴槿惠被揭發「閨密干政」，遭國會彈劾及調查。在聽證會聆訊中，朴槿惠的前醫療人員，包括兩名私人醫生均有出席作證，不過他們否認朴槿惠於神秘7小時期間打美容針。而朴槿惠的代表律師亦於聆訊中提交報告，稱世越號事故發生當日，朴因身體不適故在家辦公，並指她從電話、傳真及傳遞人員得知事故消息。朴槿惠其後作供，稱事故當日除護士及美容師外，沒有其他政府人員進出總統府。