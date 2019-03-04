英女拍紀錄片揭澳洲工作假期黑暗面　背包客遭性騷擾、中暑亡

想趁後生體驗一下外國的生活，有年青人會選擇去工作假期（working holiday），而澳洲是最早開始辦理工作假期的國家。不過，在這計劃背後卻不時傳出背包客被當廉價勞工等問題。 英國一名曾去過澳洲工作假期的女背包客，在農場工作時曾被性騷擾，於是她決定重返澳洲拍攝紀錄片，將工作假期黑暗的一面呈現出來。紀錄片近月上映，當中紀錄了背包客在工作假期中被性侵，甚至喪命的個案，震驚國際。

英國紀錄片製作人凱瑟琳（左）18歲時曾到澳洲工作假期，期間曾遭受性騷擾，因此決定拍攝紀錄片就是暴露背包客在農業工作真實的黑暗面。（Katherine Stoner fb圖片）

英國紀錄片製作人凱瑟琳18歲時曾到澳洲工作假期，期間曾遭受性騷擾，因此決定拍攝紀錄片就是揭露背包客在農場工作的黑暗真相。（Katherine Stoner fb圖片）

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英國紀錄片製作人凱瑟琳（Katherine Stoner）18歲時曾到澳洲展開工作假期，其間她到農場工作，不料被農民性騷擾，包括叫她赤裸工作和對她毛手毛腳，她在清洗大蒜時，也曾目擊有農民用一串大蒜拍打其他女背包客的腿部。

她和其他背包客交流時，發現自己並不是唯一的受害者，於是她決定製作紀錄片「88 日（88 Days）」，由於工作假期的簽證規定，要獲得第2年延簽資格，申請人必須在規定的地區為農牧業僱主工作滿88天，因此紀錄片就是揭露該段日子期間背包客在農場工作的黑暗真相。

2017年，比利時人奧利法在攝氏35度的烈日高溫下採摘西瓜，之後因為中暑陷入休克，送院後第二天早上死亡。（Olivier Max Caramin fb圖片）

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紀錄片中講述背包客滿懷憧憬去到澳洲，詎料在農場工作時受盡折磨，不但被性侵，甚至失去生命，其中2017年比利時人奧利法（Olivier Max Caramin）在攝氏35度的烈日高溫下採摘西瓜，但因中暑陷入休克，送院後第二天早上死亡。當時和他一同工作的英國背包客馬丁（Martin Hand）形容奧利法的死亡「是一場悲劇，而且是可以避免」。

另一宗死亡的個案是2016年21歲女孩蜜亞（Mia Ayliffe-Chung）在昆士蘭甘蔗農場工作以獲得延長簽證，但在青年旅館被求愛不遂的男子捅死。蜜亞的母親稱，蜜亞生前曾要求調離和兇手同一個房間，但不獲允許，結果造成悲劇。

不少的女背包客都表示曾被性騷擾，甚至性侵。（紀錄片88 Days圖片）

其他背包客在農場工作時亦遭遇性騷擾、辱罵，甚至被農民毆打。一名英國背包客在紀錄片中指聽過一名農場經理評論某女背包客的下體，但當她告訴農場主有關猥褻的言論時，主人只是保護男性的員工，反而叫背包客應穿短褲蓋住其緊身褲，「他不想任何男性員工因為說了些什麼而惹麻煩」。有歐洲女背包客就表示，一直忍受農場經理激烈的脾氣和威嚇，但因為農場提供住宿，他們又怕失去工作，所以和朋友們一直生活在恐懼之中。

農場內的住宿環境也令人震驚，到處都有大量垃圾。有背包客則指在南澳宿舍沒有飲用水，而且老鼠在他們的房間裡跑來跑去。

紀錄片引起不少網民共鳴及討論，紛紛指出自己或親友曾去澳洲展開工作假期時都遇到同類事件，促請政府加強打擊無理剝削及性罪行，以保障背包客。

（綜合）