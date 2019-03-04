日網民打牌叫大三元心跳加速　Apple Watch太準出通知「爆響口」

戴Apple Watch的「麻雀友」打牌要小心「穿煲」啊！Apple Watch有計算心率的功能，其準確度之高的確可以有效提醒使用者注意身體狀況，不過近日一名日本網民在打麻將時，眼看自己正「叫糊」，因而心跳加速，令手上的Apple Watch突然發出提示，變相將他的盤算曝露出來，最終令牌局流局，非常可惜。

一名日本網民在打麻將時，眼看自己正「叫糊」，因而心跳加速，手上的Apple Watch突然發出提示，變相將他的盤算曝露出來，最終令牌局流局。（@nishi_aznable Twitter截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本網民「@nishi_aznable」前日（1日）於Twitter貼出相片，顯示他最後手上的牌有3隻紅中、3隻發財及3隻白板，以及五至八索，如果當時順利食糊，就能做出「大三元」。不過可惜的是，他在叫糊時太興奮，心跳不停加快，指「大家都知Apple Watch計算心率的功能非常優秀，有多優秀呢？就是當你叫糊的時候，會通知你，你的心跳也一起在叫哦」。

成人正常心跳每分鐘大約為60至100下，而當時Apple Watch所發出的通知指，事主的心率自下午1時29分起的10分鐘內，心跳都超過120bpm（即每分鐘120下），最高更達到131bpm。事主原本還在盤算自己可以靠勝出，不料通知一出，大家都避了他，最後糊不出變成流局。

帖文很快就被熱傳，獲3.1萬個讚好，及被轉發逾1.6萬次。不少網民都笑言該網民被高科技出賣了，又指自己下次打麻將時就懂得叫對手戴Apple Watch。

（綜合）