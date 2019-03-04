16歲少年離世盡捐器官　5受贈者組「一人籃球隊」代圓夢

在上月底的中國女子籃球聯賽（WCBA）全明星賽，有一支特別的5人球隊，由3名年約50歲的大叔，還有一名22歲的青年和一名14歲的小女孩所組成，出場時連NBA前球員姚明也起立鼓掌。他們雖然球技普通，卻獲得了兩分鐘的比賽時間，原來5人都是「同一個人」，大家都因為獲得湖南長沙市16歲少年「葉沙」的器官捐贈而重獲新生，希望透過參賽來圓恩人生前的夢想，並藉此呼籲更多人士參與器官捐贈。

「葉沙」是個化名，他本來是一名學習成績優異的學生，且熱愛打籃球，在2017年4月27日不幸因突發腦溢血離世；父親葉俊傑（化名）準備捐出兒子的器官，但母親段念可（化名）卻難以接受，直到一名老同學告訴她「孩子走了，家裡的氣息沒多久就散了，但如果捐獻他的器官，只要器官還在跳動，就相當於孩子還活着」，加上段念可憶起兒子想做醫生的願望，最終才同意；葉沙的心、肝、肺、腎及眼角膜分別捐給了7名病人，令他得以另一種方​​式留在世上。

不幸離世的少年「葉沙」（紅圈）。（網絡圖片）

葉沙生前曾夢想和職業籃球員一起比賽，其中5名受贈者於是組成「葉沙」籃球隊，並以2017年4月27日，即葉沙捐出器官的那一日作為球衣號碼，在中國女子籃球聯賽全明星賽上陣，他們的球衣上都寫有葉沙的名字，而且畫有各自獲贈的器官。

該5名球員分別是：20號的劉福，今年49歲，出生於湖南農村，自18歲起開始在不同的礦井間輾轉，到28歲被確診患上塵肺病，獲得了葉沙的肺；1號隊員胡偉，今年50歲，他的母親死於腎病，父親做過腎移植，他則患上了尿毒症，獲得了是葉沙的腎；7號隊員顏晶，今年14歲，她右眼上長着渾白色的腫瘤，被嘲笑和排擠足足14年，獲得了葉沙的眼角膜；4號隊員周斌，今年54歲，是一名警察但受病魔折磨，獲得了葉沙的肝；27號隊員黃山，今年22歲，因為長期不規律的工作時間，圓錐角膜問題導致視力急速惡化，獲得了葉沙的眼角膜。

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父：彷彿葉沙回到了我們身邊

球隊還準備了一件16號球衣留給葉沙，當日現場的大屏幕播放出「一人球隊」的故事，感動了全場的觀眾和球員水，並報以最誠摯的祝福和掌聲，而5名球員已決定在每年4月27日相聚，一同紀念葉沙。

賽後葉沙的爸爸寄了一封感謝信給5人，內裡寫道：「葉沙在我身邊生活了16年，而今我將這16年的感情揉成了若干份，分派到你們身邊，陪伴在你們左右，願你們帶著葉沙的眼去感受燦爛的陽光，帶著葉沙的心去感受多彩的世界，是你們用自己的親身行動，延續著葉沙年輕的生命，從而時常喚起我和葉沙媽媽對葉沙真切的回憶，彷彿葉沙回到了我們身邊，從未走遠。」

網友也紛紛留言，「這也是生命的另一種延續方式」、「一個人組成的球隊，是5個人的生命延續」、「我落淚了」、「世界如此悲傷，卻又如此溫暖」。