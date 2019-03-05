台鐵騎士泊車轉頭返　驚覺愛車被移報警　閉路電視揭變態真相

不少司機視愛車為「老婆」，少許損傷或污糟都非常肉痛。一名前在台灣留學的鐵騎士，日前將電單車泊在停車場離開，約半小時後取車竟發現愛車被移至一旁而且頭盔損毀，即時報警，警員翻查閉路電視，揭發竟有人除褲向電單車坐墊大逞獸慾，得手後逃走，警員在車上檢獲疑犯精液。警長對事件形容是聞所未聞，正追查「色魔」下落，這騎呢「性侵」案令到車主崩潰大笑。

台灣有色魔除褲向電單車坐墊大逞獸慾，得手後逃走。（Dcard圖片）

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「老婆」慘遭蹂躪的鐵騎士來自澳門，約半年前往台灣讀書，不時以電單車代步。上周二（26日）約傍晚6時，鐵騎士將電單車泊在市府轉運站地下停車場B2區，由於想上去轉運站購買壽司，估計很快折返，所以沒有鎖好電單車便離開。

至傍晚6時24分，他買完壽司回到停車場，發現電單車不知所終，起初以為自己記錯停泊位置，惟對比旁邊電單車款式，肯定有人偷車或移走鐵騎，因此報警求助。

鐵騎士不死心繼續在附近找車，後發現愛車原來被移到停車場角落，頭盔損毀，警員接報趕至翻查場內閉路電視，因翻看地點為防災中心不容許外人進入，故鐵騎士在外面等候，惟警員只 「帶着一張複雜的表情」走出來，解釋有人「把車子牽到一個角落，然後脫下褲子猥褻車子（坐墊）」，更在電單車坐墊檢獲「色魔」的精液。

鐵騎士坦言獲悉後「心情崩潰大笑中…想不到第一次牽電單車去警察局居然不是撞車或受傷」，而是愛車遭「性侵」，他隨後到警署錄口供，警長形容「第一次聽見這事情」，警方正跟進案件。

鐵騎士將「性侵」經過及感受連同「老婆」圖片上載「Dcard討論區」，更指日後不會在現場泊車，帖文引起多名網民討論，有網民懷疑「可能他早就在暗中看上你︰然後就趁你離開的時候猥褻你的車」、「看來你的車很有魅力呢」。

（Dcard討論區）