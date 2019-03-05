素顏、戰鬥格都得！日Kiss Me公司請人講明睇樣：想見最真實的你

如果一間公司說他們是「睇樣請人」，除非是聘請藝人或模特兒，否則大部份人都會認為這公司以貌取人，不重視員工能力。不過日本化妝品牌「Kiss Me」的公司「伊勢半」最新的招聘中，竟表明開始實行「顏採用」，這個計劃乍看是非常具歧視性，原來卻是公司的苦心策略！因為眼見經驗不多的畢業生往往採取保守策略，穿西裝見工時極不自在，最終埋沒自我，為了「看到真實的一面」，他們歡迎求職者以任何妝容及服飾出席面試，「藉此想想如何才能最好地表達自己」。

伊勢半發表2020年招聘計劃，並開始「顔採用」計劃，字面意思即「看樣子決定是否聘請」，不過它的真正意思並非單純指好看就是王道。（伊勢半官網圖片）

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伊勢半於本月1日發表2020年招聘計劃，並開始「顔採用」計劃，字面意思即「看樣子決定是否聘請」，不過它的真正意思並非單純指好看就是王道。從公司的招聘廣告中可見，一名身穿整齊西裝、梳馬尾、看似隨處可見的求職女生，將自己單調呆滯的近照撕爛，並換上各種妝容說：「不論是強勢的妝容、素顏、還是Cosplay用的妝，化妝就是表達自我的途徑」，廣告最後說「請化最符合你個性的妝來面試吧，我們想看到最真實的你」。

伊勢半表明面試男女平等，不只是女生，男生都可以化上喜歡的妝去面試，或者選擇素顏出現亦無問題，招聘職位部門包括設計、開發產品及銷售商品的策劃部，公關宣傳部及數碼營銷部等。

日本化妝品牌「Kiss Me」的公司「伊勢半」最新的招聘中，表明實行「顏採用」。（伊勢半片段截圖）

伊勢半指，以往曾做過調查，發現近半畢業生都對求職時，要換上特定「倒模」一樣的服裝及化妝而感到不自在，希望招聘公司有更多空間讓畢業生展現長處，公司指「在這個尊重個人個性及多樣性的時代中，目標是想有一個招聘系統，可以令每個人都能自由表現自我」。

而招聘亦一反傳統，除了接受書面申請，公司亦接受求職者以Instagram交求職信，只要上載不多於3張的個人圖片，再在描述中寫200字左右自我介紹，標記「Kiss Me」的官方ig帳戶，並加上「#KISSME顔採用」的標籤就完成。公司其後會邀請通過「顔採用」的人，進行正式面試。

不少網民在看到伊勢半的廣告後都大讚公司開明，「不穿西裝不化大眾妝，以自身最強戰鬥格去面試，才是這個年代最合適的做法」、「畢業生沒有工作經驗，很多公司都只能靠第一印象決定聘什麼人，在外表上花多點功夫都有道理」，不過亦有網民指出，「對於喜歡平凡實際的日本人來說，這可能是一項更殘酷的挑戰」、「有人會覺得穿西裝才可以煩少一件事」。

（日經新聞網、伊勢半、YouPouch）