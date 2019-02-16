重現動漫史上最奇葩髮型　日男星完美Cosplay遊戲王起角瀏海Look

日本動漫中有不少奇葩髮型，不論看起來如何離譜，近年都陸續被藝人完美重現，例如《多啦A夢》的小夫的三角錐髮型、《櫻桃小丸子》花輪同學的「十一分界」、《名偵探柯南》毛利蘭的起角瀏海等，惟《遊戲王》中男主角武藤遊戲的「起角紅髮黃瀏海」造型一直都難以被攻破。不過日前日本男星賀來賢人竟在《遊戲王》新手機遊戲廣告中，完美carry遊戲的髮型，令網民都驚嘆：「神演繹！」

日本男星賀來賢人竟在《遊戲王》新手機遊戲廣告中，完美carry男主角武藤遊戲的髮型。（XFLAG廣告截圖）

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《遊戲王－怪獸之決鬥》近日與手機遊戲《怪物彈珠》推出聯動活動，為宣傳遊戲，官方推出新電視廣告並找來男星賀來賢人扮玩家，在玩的過程大叫武藤遊戲的對白：「輪到我啦！」再變身成武藤遊戲風的決鬥者（duelist）。只見原本一身西裝的賀來「中二病」上身，在光芒之中擺出各種甫士變身。

日本男星賀來賢人竟在《遊戲王》新手機遊戲廣告中，完美carry男主角武藤遊戲的髮型。（XFLAG廣告截圖）

賀來賢人早前出演漫畫改篇真人版日劇《我是大哥大!!》，憑浮誇又鬼馬的演技奪得日劇學院男主角獎。今次導演讓他重現《遊戲王》的奇葩造型，由於《遊戲王》連載期間為 1996 年至 2004 年，現時29歲的賀來賢人可謂是在遊戲王世代中長大，他直言「當時我也有看漫畫，一直和哥哥一起玩卡牌遊戲，所以這個決鬥者角色，加上沒有極限的遊戲大人頭髮及訂製的服裝，只有我才適合」。

廣告中導演又要求賀來賢人邊做浮誇的動作邊說台詞，令與他做對手戲的男藝人佐藤二郎都坦言：「這個人一直在講話。看到台詞的時候就想，他很辛苦啊，哈哈！」

廣告在播出後，不少網民都為賀來賢人的遊戲王造型而吃驚，形容是「神演繹」，「完全沒有違和感」，亦有網民笑言製造此假髮的造型師亦應記一功。

（綜合）