內地旅客阻塞大廈出入口　上水街坊出招：水攻趕人

上水水貨客阻街問題嚴重，亦有不少內地旅客會在街上「執喼」，隨街坐下或將戰利品隨地擺放。為阻止內地旅客阻塞街道，有北區的街坊竟想出「水攻」的方法，更疑似成功令堵塞在大廈樓梯出入口的內地旅客敗走。

多名內地旅客坐在新康街的商店及大廈門前，地上放了大包小包的戰利品，連大廈上落的樓梯都被阻塞。（「North District 北區」fb圖片）

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有網民在facebook群組「North District 北區」上載片段，可見多名內地旅客坐在新康街的商店及大廈門前，地上放了大包小包的戰利品，連大廈上落的樓梯出入口都被阻塞。

該網民實在看不過眼，怒罵內地旅客「你哋有冇搞錯呀，擺晒啲嘢喺門口，人哋點行上行落」，聽其指責後，旅客也識趣即時把物品拿開。

他又警告內地旅客，「我叫上面倒水落嚟，你哋唔清走佢！陣間你啲嘢濕晒唔關我事。」網民之後貼出一張地下被弄濕了的相片，雖然不知街道是如何被弄濕，但從後來上載的照片可見，原本阻塞門口的內地旅客都已敗走，不見有遊客和物品堵塞大廈門前。

網民之後貼出一張地下被弄濕了的相片，未見有遊客和物品堵塞大廈門前。（「North District 北區」fb圖片）

這則帖子引來不少北區網民共鳴，更獲得逾300個讚好，有網民指「支持每日洗地」、「支持十五分鐘洗一次」、「水攻最佳辦法」，亦有網民稱可以用漂白水，「要消毒！」有人指這招水攻可說是向政府借鏡，稱不少露宿者都不敵這招因而要撤離，不過亦有網民指，早前有清潔工婆婆倒水被食環署票控罰款，提醒要注意免中招。

亦有街坊指對比冥頑不靈者，這班內地旅客聽到批評即執拾算識趣，留言稱「算啦，都唔屬蠻嗰種」。