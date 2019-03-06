【蓮香樓結業】茶樓老店勝在一個情字　經典豬籠餅看出一代情懷

一名網民於01撐場講述昔日採訪蓮香樓的經歷。

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我畢業後第一份工作是在中環一間小型公司任職公關，雖說是公關，實情是打雜，除我以外，公司就只有老闆和兩位同事，但工作量和範疇卻極之廣泛；廣告拍攝、電視節目製作、人物專訪、報紙雜誌專欄特輯、動漫節及書展的傳媒工作等等，可謂樣樣俱備。

當時臨近中秋，老闆指派我為一間報社寫個月餅專輯，第一間餐廳就是蓮香樓。臨出發前，老闆還千叮萬囑我不准問任何私人問題，特別是兄弟家事。

訪問當天天氣悶熱，我頂着下午三時的火辣陽光，走到人多車多的威靈頓街，路面狹窄，行人極多，邊走邊感到陣陣厭煩，想快點離開。到埗後只見遊客和街坊堆滿店面，我幾經辛苦才跟樓面叔叔交代身分及到訪來由，才被人領到二樓的餐廳進行採訪。

樓梯很舊，牆身滿載歷史。

那年，老闆指派作者為一間報社寫個月餅專輯，第一間餐廳就是蓮香樓。（Gettyimages／視覺中國）

第一次踏足蓮香樓，發現樓底偏矮、燈光炫白，牆上掛着的老舊字畫跟手寫的紅色餐牌成了有趣對比，吊扇克盡己任為大家帶來一點涼意，雖然已經是下午三時許，依然滿室食客人流不斷，老伙記在樓面廚房進進出出非常忙碌。

我被帶到大圓枱前坐下，老闆很快就出現進行訪談。言談間感到他為到酒樓的出品非常自豪，為到這個招牌背後的傳承有着強烈的使命感。工作就是要有一份忘我的熱情和投入，才能令每日平淡的工作中仍能保持閃亮。

老闆為到酒樓的出品非常自豪，為到這個招牌背後的傳承有着強烈的使命感。（資料圖片）

訪問不到半小時就完成，我在等候攝影師為月餅拍照的同時，看見坐在圓桌對面的食客；一位快將七十的老先生，身上穿著一件寶藍色的薄外套，米白色的恤衫，鼻樑上架着老花鏡，一手拿着英文報紙，一手提起焗茶盅為自己倒茶，放在面前還有一籠冒著蒸氣的鵪鶉蛋燒賣。

我感到很奇怪，老先生為何不到更舒適的餐廳飲茶，而要揀選跟不認識的人共用一張大圓桌吃飯？我不明白為何一間老店會如此受歡迎，眼見食物不精緻，環境不光鮮，所到之處不論是地板還是枱面椅子，都散發着一種舊氣息，像蓋上一層薄薄的油，感覺就是油滋滋。

攝影工作完成，老闆人很好決定送我們離開，走到下層大堂時，我看着一堆迷你塑膠燈籠堆在桌面，一問之後才知道是豬籠餅。當時我年紀小，根本不知道豬籠餅長什麼樣子，老闆大笑着我要多帶幾個回家，一番推搪之後，我手中就抱着兩個豬籠餅糊里糊塗走了回家，心中感到絲絲暖意。

果然，這間老店，她的成就，她散發出來的味道，就是一份舊情。（資料圖片）

回到家中一嚐只感又苦又乾，內裏沒半點蓮蓉蛋黃，味道就只有月餅餅皮的乾澀味。爸爸看見了喜盈盈滿心懷念地說：「這東西的確不好吃，是造月餅時的副產品，但小時候有個豬籠餅已經開心到不得了。」

「有人買麼？」

「有，很多老人家會買給孫子。」

「味道這麼差那為什麼現在還要做？」

「因為懷念。」

果然，這間老店，她的成就，她散發出來的味道，就是一份舊情。感情這東西，像交友，不能靠金錢買賣，不能靠門面工夫，是要靠代代人默默傳承，種種經歷，用愛堆砌。跟蓮香樓內的吊扇一樣，雖然吊扇在轉，但空氣依然凝住，因為一份舊有的情懷老早就在這裏扎根，吹不走，換不掉。

撰文：孔曼

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「再見蓮香樓」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）