「家藏萬蚤」唔出聲　台缺德屋主請清潔工　累人被咬至成腳紅腫

台灣有家居清潔員（家務助理）網上怒罵無品屋主，批評對方沒告訴他家中有跳蚤，他上門清潔門一開，就見屋內一地貓屎，更有數以萬計活生生跳蚤，令其崩潰，打掃一半後其雙腿以至腰間、腹部均被跳蚤咬得又紅又腫，氣得當場「劈炮」，怒轟「不先叫除蟲的來，只想省錢害人受害」。

台灣有家居清潔員指，屋主沒有事先知會家中有跳蚤，便要求他上門做清潔，結果害他雙腿以至腰間、腹部被蚤咬。圖為示意圖。（Facebook討論區「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名慘被跳蚤咬的家居清潔員，日前在「爆怨公社」指，他也是首次遇到有客人家裏藏有「幾萬隻的跳蚤」，卻「不先叫除蟲的來」，更離譜地沒事先通知，「只想省錢害人受害」。他更指明知情況的屋主當時「進屋只叫我們清潔人員進去，自己拍拍屁股走人」。

該家居清潔員事後發現身上多處有被跳蚤咬過的痕跡，質疑屋主屋主為何不先叫除蟲公司，再找他們上門做清潔。（Facebook討論區「爆怨公社」截圖）

樓主續指最初只是覺得很髒，但打掃到一半後，突然驚覺自己的腳一直有種像是雞皮疙瘩的感覺，結果翻開褲管一看，竟發現腳上滿滿都是被跳蚤咬過的痕跡，布滿密密麻麻的紅點，令其氣得當場放棄工作，直呼「1小時2000台幣（約509港元）我也不掃」，並形容屋主「真的是王八蛋，沒賺到錢還要花錢看醫生，到底有沒有良心啊」。

據其上載照片可見，樓主身處環境十分髒亂，屋內可見地上有多處黑啡色污跡，疑似是貓冀便，更有多袋垃圾堆積房門前，活生生的跳蚤出現在馬桶、床褥以及地磚上。另有照片可見樓主的腰間以及腹部位置，均受跳蚤咬，多處紅腫。

+ 10 + 9 + 8

不少網民對樓主遭遇表示震驚，稱屋內環境「太噁心了」、「看了好癢快去看醫生」、「這種門打開就先丟100罐水煙式殺蟲劑！三天後再來清」。另有網民提醒樓主要盡快看醫生，因為被跳蚤咬得嚴重，可造成過敏休克，並指「你要小心有沒有把蟲帶回家」。樓主則回應指，他已將跳蚤帶回家，怕是之後要進行大掃除。

（Facebook討論區「爆怨公社」）