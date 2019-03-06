【天降橫財】泰國男海邊拾「鯨魚嘔吐物」　腥臭石值近400萬港元

沒想到嘔吐物也可以價值連城！泰國一名酒吧老闆去年6月在蘇梅一沙灘上，撿到一塊重約22磅、呈黃色蠟面的不明物體，他帶回家後未有多理會，詎料早前一名朋友到訪時，大驚表示該不明物體很有可能「龍涎香」（Ambergris），即鯨魚嘔吐物，粗略估計價值50萬美元（約392萬港元），因每塊都會散發獨有香味，故常被作為高級香料、香水的原材料及名貴藥材等。

一名泰國男去年6月在蘇梅一沙灘發現一塊重約22磅、呈黃色蠟面的不明物體，詎料原來是珍貴的「龍涎香」。（LiveLeak片段截圖）

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44歲的幸運酒吧男老闆烏帕拉（Boonyos Tala-upara），去年6月在蘇梅島某沙灘，發現該塊約22磅、呈黃色的不明物體，他形容它聞起來有腥味，觸感像是溶掉的蠟燭，但戳下去質地柔軟，當烏帕拉用火燒它表面時，其表面形成一層油，但乾掉後它又會硬回來，不明物體的奇特之處令他感到非常驚訝，「從來沒見過這種東西」。

事後烏帕拉將它放到後花園，一直未有多加理會，直至今年2月，其朋友到訪時發現不明物體散發香氣，便推測這其實是非常珍貴的龍涎香，即鯨魚嘔吐物，嚇得烏帕拉馬上上網搜尋資料，發現家中的不明物體跟龍涎香非常相似，估計價值50萬美元（約392萬港元），令他相當興奮，「這可能是我的幸運彩票，希望可以賣得好價錢，然後安心退休」。

該「龍涎香」粗略估計價值50萬美元（約392萬港元），令拾獲的泰國男（左一）笑言可以退休了。（LiveLeak片段截圖）

這珍貴的龍涎香曝光後，吸引不少科學家及博士自願研究，而泰國農業大學（Kasetsart University）漁業學院副院長托恩（Thon Thamrongnawasawat）亦認為，這黃色不明物體很大機會是龍涎香。

其實龍涎香是由鯨魚消化系統所產生的嘔吐物，當鯨魚吃完魷魚、章魚後，未能消化的喙骨，便會經由腸道細菌及「酶」結合成石頭及吐出。該嘔吐物經陽光曬乾後，通常會由魚腥味轉化成獨特的香味，常被用作高級香料、香水的原材料及名貴藥材等。

過往亦曾有「幸運兒」撿到龍涎香，在2016年11月，3名來自阿曼（Oman）的漁民發現重約80公斤的「龍涎香」，獲阿拉伯商人以300萬美元（約2,355萬港元）收購；同年4月，一對英國夫婦在蘭開夏郡（Lancashire）海邊散步時，撿獲一塊1.57公斤的「龍涎香」，價值超過5萬英磅（約52萬港元）。

（綜合）