【從天而降】美婦中大獎「永遠」每周拎4萬港元　可一世不勞而獲

多少人夢想一輩子不用工作，可以有錢舒服地過自己想過的生活？美國就有一位幸運兒，中了餘生可以每星期領5000美元（約3.9萬港元）的大獎，令她又驚又喜，計劃拿這些錢去幫自己裝假牙，和供養母親和兒子。

美國有位婦人中了「永遠」每周可領5000美元（約3.9萬港元）的大獎。（PCH官網圖片）

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該位幸運兒為來自美國紐約皇后區的克勞福德（Crystal Crawford），在上周四（28日），「發行商結算所（Publishers Clearing House，PCH）」彩票抽獎平台的活動主持到訪她的辦公室內，告知她中了大獎，而獎項就是可以「永遠」（一輩子）每周得到5000美元（約3.9萬港元）的獎金。

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克勞福德得知中獎後非常驚訝，更喜極而泣，緊抱旁邊的兒子，指「這太不真實了」，更勸大家不要放棄夢想。而她的「夢想」則在幾年前從註冊PCH的抽獎平台開始。

克勞福德即時可領取5萬美元（約39萬港元）支票，她被問到用這筆錢做甚麼時，她就表示，「給自己裝幾顆牙，送兒子上大學」。

（WPIX 11 New York）