傳遇車禍喪男友　泰甜美女星染毒街頭行乞　哀求重返娛樂圈

泰國女演員潘蒂（Tai Manusanan Pandee，音譯）昔日長髮飄逸，外形甜美，但近日卻被發現在路邊行乞，不但剃光秀髮，而且精神狀態不穩，與52歲的母親烏莎（Usa Chan Kae，音譯）住在髒亂的小屋中。民眾看到潘蒂如此潦倒都非常感慨，而當她被問到如果有機會是否想重回娛樂圈時，她隨即哀求：「求求娛樂圈前輩再給我一次機會。」

「肚子餓，想要錢吃飯」

潘蒂曾做過模特兒和演員，演出過《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）等電影，後來到曼谷酒吧駐唱，每月收入有幾十萬泰銖。然而潘蒂如今穿着邋遢，剪了個平頭，依靠行乞維生，嘴裏不時喃喃地說：「肚子餓，想要錢吃飯。」

原來潘蒂會星途盡毀是因為染上了毒癮，有報道稱她曾遭遇一場車禍，不但奪去她歌手男友的性命，還使她的精神異常，導致吸食毒品；但也有消息指她是因交友不慎以致誤入歧途。

潘蒂分別在2016年7月及12月因行竊被捕，出獄後她未能振作起來；2018年潘蒂再度因盜竊手機和現金而被居民當場抓住，並拍下照片上載互聯網，眾人才得知女賊竟是昔日女星。

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住處堆滿廢物到處是蚊蟲

潘蒂目前與母親烏莎一同住在春武里府（Chonburi Province）的是拉差區（Sriracha district），當地記者周二（5日）前往兩母女的住處，發現她們的屋頂只用帆布覆蓋，屋內堆滿廢物，環境非常髒亂，到處是蚊蟲。

烏莎表示，女兒離開娛樂圈前已育有兩名分別8歲和6歲的小孩，自從其吸毒被捕後生活出現大轉變；她又透露，潘蒂頭部曾遭到重擊，因此有一部分長不出頭髮，如今母女倆要到處流浪，居無定所，「我很擔心女兒，我寧願她死去，也不要過這樣的生活。」

曾幫助過潘蒂的雜貨店女東主表示，潘蒂剛搬來的時候，只覺得她很漂亮，後來才從村民口中得悉她以前是著名演員；雖然潘蒂常到商舖盜竊，不過大家都知道她生病了，所以都只是不斷提醒她別再這樣做。

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網民對潘蒂的遭遇不無感慨，「好好一名女生就這樣將自己的前程斷送了」；但也有人認為「都是她自作自受，誰叫她吸毒，不要可憐這種貨色。」