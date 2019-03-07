【天衣無縫】Samsung S10設計被惡搞　前置鏡頭變金正恩部望遠鏡

朝鮮領導人金正恩日前到越南與美國總統特朗普進行峰會，成為近期國際大事。不時被網民親切地稱呼為「金仔」的金正恩，近日被惡搞成三星新款手機Galaxy S10的Wallpaper，手持望遠鏡的位置與鏡頭擺位完美融合！

有網民上載圖片，拍到電器舖內的S10手機被人換上金正恩Wallpaper，而且手持望遠鏡的位置則好是雙鏡頭。（連登討論區圖片）

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最近新出的Galaxy S10螢幕改用開洞設計，在手機螢幕的右上方放置2個鏡頭。開洞設計未見能得所有人歡心，有人在手機螢幕牆紙上花點心思，讓這鏡頭「別有洞天」，例如將卡通人物放在右上角，而眼睛位置則好就是開洞位置，十分可愛。

金正恩除了受到大量朝鮮人民愛戴之愛，在網絡世界亦深受網民歡迎，不時以他為改圖對象。

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創意無限的網民當然不會放過惡搞機會，經常被「擺上枱」的金正恩亦成為被玩對象。連登討論區有人以「金仔S10 Wallpaper」為題發帖，上載一張電器店內拍到的照片，可見一部S10手機的桌布，竟然換上金正恩手持望遠鏡的圖片，而望遠鏡的位置正正就是手機螢幕開洞之處，驟眼看如金正恩雙手「捉實」S10的一對鏡頭，十分有趣。

有網民覺得，用手機設計惡搞十分抵死，不過亦有人批評，其實S10的開洞設計比Apple瀏海設計更差。