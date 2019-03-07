【點解】東鐵月台等車齊齊踎　一字排開好擾民　網民：有請葉德嫻

不少人都在香港各區街頭見識過「亞洲蹲」，他們不論何時何地都找到位置蹲下來，有網民近日在facebook上載相片，可見5名乘客一字排開蹲在東鐵月台候車，十分觸目。不少網民表示此動作非常「騎呢」，亦反諷他們「舉止優雅」、「充分流露嗰啲人嘅生活習慣同風格」、「那些年，一起地踎的日子」，更有網民表示要邀請葉德嫻出手，教導他們正確的乘車禮儀。

有網民最近於上水東鐵站月台，拍下5名乘客同時蹲在地上候車的觸目一刻。（fb群組「香港花生友」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網民黃先生昨日（7日）於fb群組「香港花生友」發布照片，表示於上水東鐵站月台，拍下5個乘客同時蹲在地上候車的搶眼一刻。相中可見，列車剛到站，配合他們一字排開蹲在地上的動作，相當有特色。黃先生續指該批遊客大概蹲了3分鐘，後來看見列車到站，遂上車乘搭至落馬州方向。

「亞洲蹲」的獨特風景：

不少網民表示已不是第一次遇見內地遊客蹲地的奇怪行為，「中國人國粹」、「其實踎咪仲攰」、「時光倒流三十年」、「 以後等車大家齊齊踎」。連樓主亦坦言：「踎唔緊要，問題係唔好踎正喺門口。」更有網民表示要請葉德嫻教導他們正確的乘車禮儀。

（fb群組「香港花生友」）