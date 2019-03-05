港媽帶仔排隊等巴士　走開十分鐘後插隊兼發爛渣：我頭先排呢度㗎

乘搭公共交通工具要排隊是常識吧，但總有人無視規矩，仲教埋仔女一齊錯。有網民網上投稿，稱等巴士時遇到一對母子，對方排了一會便離隊，惟約10分鐘後若無其事般返回原本位置。樓主見狀開聲請母子到隊尾，對方即發難稱「我頭先排呢度㗎」，更「提醒」兒子排隊要注意，免得被人責罵。

有網民稱早前等巴士時遇到一名怪獸港媽，帶着兒子離隊10分鐘後又再次插隊，之後惡言相向。圖為示意圖。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名女網民早前投稿至fb專頁「西客之道」，稱於巴士總站等車時遇到港媽帶着約4至5歲的兒子排於她身後，男童排隊期間「彈嚟彈去撞到後面嘅人」，惟港媽並無理會。

樓主指港媽與兒子「排排下就走開咗」，不過約10分鐘後竟若無其事般回到隊伍中，並插隊站於樓主前面。樓主見狀即詢問港媽：「你係咪排隊㗎？隊尾喺後面喎！」不料港媽聞言即發難，反駁指：「咩呀！我頭先排呢度㗎！咩規矩呀……」自言自語一番後，才帶兒子走到樓主後面插隊。

樓主稱，原本排於她身後的母子離隊10分鐘後，竟若無其事般插隊並站於她前面。圖為示意圖。（資料圖片）

樓主形容，該對母子走到她身後時，隊伍後仍有十多人正在排隊，不過眾人都被港媽「嚇到呆晒」。她又指，港媽上車後不但大聲講電話，指自己被欺負「應該行路先啱」，更有意無意對兒子說：「下次排隊要小心呀，會俾冇禮貌嘅衰人話㗎！」，令她無奈又憤怒。

樓主只能於帖文中抒發怒火，直指「其實排排下隊之後走開十分鐘仲叫排隊咩？咁樣嘅人教小朋友真係好恐怖」。網民得知事件，紛紛批評涉事港媽教壞兒子；亦有人稱曾遇同類情況，指今時今日有很多人以為可以離隊後再插隊，遇到別人提醒還理直氣壯扮委屈，形容他們是「厚顏無恥」。

（fb專頁「西客之道」）