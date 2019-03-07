【變態殺人魔】為報復妻出軌　烏茲別克男3國殺11女　曾姦無頭屍

一名烏茲別克的變態連環殺手先後在3個國家殺害11名女子，以報復被妻子欺騙。俄羅斯法院透露，大部分的受害人在死前或死後都曾被強姦，男子更曾斬去一名受害者的頭再姦屍。

毛賈克庫博去了一間性用品店，殺死女店員勒伯澤諾，行兇的經過被閉路電視全程拍下。（閉路電視圖片）

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45歲的疑犯毛賈克庫博（Bakhtiyor Matyakubov）在烏克蘭、俄羅斯及烏茲別克都有犯案，他因在烏克蘭犯下的3宗謀殺罪，被判終身監禁。現時他亦面臨俄羅斯法庭，對懷疑他殺死5名女子進行審訊。

俄羅斯檢察官表示，毛賈克庫博曾在莫斯科一個公園內，殺死並強姦36歲想截順風車的女子安季波娃（Yulia Antipova），其屍體3年後才被發現。2015年初毛賈克庫博在另一個公園殺死40歲的古森科（Elmira Gusenko）。

毛賈克庫博之後去了烏克蘭，在短短10天內姦殺3名女子，包括一名77歲的老婦，他還曾襲擊並搶劫一名賣花婦人。毛賈克庫博於2015年4月回到俄羅斯之後，沒有停止殺戮，他再殺害並強姦34歲的女子葉利娜（Natalia Yelkina），4日之後，又去了一間性用品店，向26歲的女店員勒伯澤諾（Yulia Lebezhina）刺了20刀，再偷走商店的錢和人造陰道性玩具，他行兇的經過被閉路電視全程拍下。

26歲的女店員勒伯澤諾（Yulia Lebezhina）被毛賈克庫博刺了20刀殺死。（facebook圖片）

毛賈克庫博事後逃到烏克蘭，警員在一間咖啡店內拘捕他。有警員透露，毛賈克庫博供稱他從小說仇恨女性，更聲稱「如果你沒有拘留我，我會再去殺人，我計劃今晚就殺，我是不會停止的」。據了解，毛賈克庫博已婚，有一個21歲的兒子，估計他是因為妻子出軌而犯下連環殺人案。

稍後他也會被引渡到烏茲別克就殺害其餘3名女子受審。烏克蘭警方曾與烏茲別克警方聯絡，透露毛賈克庫博曾在家鄉用利刀殘殺一名女子，並將她斬首然後再姦屍。