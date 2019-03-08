港老夫婦澳門乘的士遺透明袋　藏$3000現金　司機熱心尋人

一名澳門的士司機今日（3日）凌晨在facebook發文急尋一對香港老夫婦。他表示昨晚（7日）約9時多，在新馬路接載一對公公婆婆往港澳環頭，但他們下車時遺留了一個半透明拉鏈袋，內藏存摺一本以及3000多港元現金。司機已將拾獲財物交到警局，並拜託大家幫忙轉發，「不希望公公婆婆心痛又充公警局」。陳先生回覆《香港01》時表示，暫時未有老夫婦消息，網上亦尚未有人與他聯絡。

的士司機稱昨晚接載一對公公婆婆往港澳環頭，但他們下車時遺留了一個半透明拉鏈袋，內藏存摺一本以及3000多港元現金。（fb「澳門高登起底組」截圖）

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澳門的士司機陳先生今晨在facebook群組「澳門高登起底組」發帖，指昨晚大概9時至10時左右，一對公公婆婆在新馬路上車，前往港澳碼頭，遺下一包財物，內有約10封利市，總值3000多港幣，「應該公公婆婆剛過完生日過香港」，另有一本香港銀行的存摺。

他指已交到澳門財神酒店對面的3區警察局，希望公公婆婆能取回財物，又拜託大家把消息傳開，不希望老夫婦失財而感到心痛，因過時未取回會被充公。陳先生向《香港01》表示，暫時仍未有老夫婦消息，網上亦沒有人聯絡過他。

不少人大讚的士司機路不拾遺，「澳門也有好的士司機」。圖片非事件中的士。（資料圖片）

網民看到帖文後隨即幫忙轉發，更轉至香港群組，不少人大讚的士司機很善良，路不拾遺，「敬佩你的專業」、「澳門也有好的士司機，謝謝你」。