【好榜樣】等15分鐘遇短途客婆婆　的士司機貼心服務獲贈「驚喜」

近年經常有人批評的士業界服務良莠不齊，不過亦有司機默默做好本分，甚至為有需要客人提供貼心服務。有的士司機近日於facebook群組發文，上載早前於東涌接載一名婆婆的經歷，指原本打算少收婆婆1.5元車資，沒想到對方欣賞其服務，直接給予80元。該司機事後有感而發，呼籲同業改善對待客人的態度，「有時對個客好啲，人哋坐車坐得開心，意外驚喜就係咁樣嚟」。

有的士司機分享早前接載一名婆婆的經歷，指原本打算少收婆婆1.5元車資，沒想到對方欣賞其服務，直接給予80元。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機分享早前接載一名婆婆的經歷，指原本打算少收婆婆1.5元車資，沒想到對方欣賞其服務，直接給予80元。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該名好心司機昨日於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，並上載了一段「車cam」片段。樓主表示，早前在東涌一的士站排隊15分鐘等客，上車的是一位婆婆，要求前往區內屋苑藍天海岸。

樓主上載的片段只拍到車頭影像，亦記錄了他與婆婆的對話。片段可見，婆婆一上車樓主便叫她「慢慢嚟」，待她坐好便稱「我閂門喇」。到達目的地後，為了方便行動較緩慢的婆婆，樓主細心地將車駛至大廈門口對開的路邊，停車時車費剛好「跳咗錶變$26.5」，他又叫婆婆只付25元便可，沒想到婆婆竟送上驚喜：「師傅收80蚊啦！」

樓主接載婆婆至目的地後，細心地將車駛至大廈門口對開的路邊方便她下車，沒想到對方竟給予「貼士」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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樓主最初亦感驚訝，稱「嘩收咁多」，婆婆便稱讚他：「你咁好心，轉埋彎畀我行。」他遂欣然接受對方的「貼士」，並祝婆婆「身體健康、新年快樂」，更耐心待她下車，提醒她「慢慢行唔好急，你落咗車我先閂門」。

樓主事後與同業分享經歷，稱「有時對個客好啲，人哋坐車坐得開心，意外驚喜就係咁樣嚟」。他之後有感而發，指出有部分同業做壞規矩，「排站上到短途客就X口X面，又chok（擢）又fing（揈）又畀說話人聽」，影響的士業界形象，呼籲行家們善待客人，「尤其是對老人家同行動不便嘅客」。

帖文獲得多名網民讚好，有同業稱讚樓主為「的士同業的好榜樣」，「優質的服務，高質的回報，長做長有」。亦有同業認同樓主的待客之道，「好態度未必次次有回報，但唔好態度一定唔會有好報」，「好人有好報嘅，你點樣對塊鏡塊鏡係點樣對住你㗎」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）