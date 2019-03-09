何超盈哈佛學霸未婚夫被譽「哈爾濱之光」　人生勝利組大起底

賭王何鴻燊四房千金何超盈昨日（8日）宣布雙喜臨門好消息，除在instagram發布男友Thomas Xin的求婚片段訂婚，亦向傳媒證實已懷孕3個月。超盈未婚夫隨即被起底，Thomas中文名叫辛奇隆，這名哈爾濱富二代學霸，分別在SAT（學術能力評估測試）考取2260分，及在TOEFL（托福）考取114分高分，2016年更以絕佳成續考入哈佛大學，故被當地傳媒形容為「哈爾濱之光」，而且Thomas不時參加慈善活動，曾號召其他人收集過萬本書捐給有需要的學生，名符其實是品學兼優「人生勝利組」。

中文全名辛奇隆的Thomas是哈爾濱富二代「贏在起跑線上」，不但以絕佳成續考入哈佛大學，亦是當地少數考入哈佛的尖子，更被當地傳媒形容是「哈爾濱之光」。（ig圖片）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

現年28歲的何超盈昨日在instagram發布訂婚片段，並承認去年9月已與Thomas Xin訂婚，賭王千金未婚夫的身世分外觸目。Thomas今年約20歲在哈爾濱出世及成長，出自書香世家，由於祖母是老師，受其熏陶下，Thomas自小培養閱讀興趣，小學時讀過數百本書，中學讀書期間更閱讀逾200本英文世界名著，包括莎士比亞、尼采、佛洛依德，主要涉獵哲學、心理學等學科。

Thomas的父母大學畢業後從商，躋身成功企業家之列，亦積極栽培兒子，Thomas讀小學時迷上搖搖，父母特意聘請教練教他玩搖搖，並讓他參加比賽，甚至批准他放棄期末考試以便準備參賽，最終奪取國際名次，當他們得知兒子愛上籃球，更送他到體育學校訓練，培養兒子成為文武兼備的人才。

獲家人悉心栽培，Thomas亦不負眾望，立志到外國讀書，3年間訓練自己英語技巧研讀學術期刊，Thomas 於2015年3月在美國應考SAT（學術能力評估測試），在滿分2400分中考取2260分，Thomas謙虛地形容：「不算高也不算太低」，同年應考TOEFL（托福），在滿分120分中考到114分，包括3科30分滿分及口語24分，2016年以絕佳成續獲得哈佛大學錄取，主修心理學及神經科學，亦是哈爾濱少數考入哈佛的學霸，當地多間傳媒爭先恐後邀請他接受訪問，更形容他是「哈爾濱之光」。

超盈上載Thomas的求婚過程，非常溫韾。（何超盈微博影片截圖）

雖然家境不俗、成績優異，但Thomas並不是「離地」富二代，有日他在家中見到書櫃上放置數百本書籍，覺得「丟掉覺得有些可惜」，想到貧困山區的孩子無書可讀，不但決定捐書，而且得到同學及老師的支持，擔任捐書計劃發起人，與團隊聯絡哈爾濱多間中學及美國洛杉磯一間高中等參與計劃，收集1.2萬多本書籍，捐贈給7間貧困小學，超過1000名貧困兒童受惠。Thomas亦曾參加由媒體所組織的「千人公益」項目，與其他英語水平不俗的高中生為小學生英語輔導。

入讀哈佛後，Thomas除參加學校劍道學會成為隊長、參與「哈佛中國論壇」探討國事外，他更「勿忘初衷」，加入哈佛廣場夜間收容所做義工，為當地社區提供協助。

擁有香港大學藝術系學士學位的超盈，不但參與證券投資、酒店經營及物業的發展及投資等工作，而且不時參加慈善工作外，更參與社會事務及青年活動，與Thomas志趣相投，非常匹配。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

今年28歲的何超盈擁有香港大學藝術系學士學位，參與證券投資、酒店經營、法律事務、娛樂、以及物業的發展及投資等工作，擁有豐富工作經驗，現時擔任即將於澳門落成的Palazzo Versace 及 Karl Lagerfeld Hotel的項目經理，以及海威亞洲有限公司項目總監、百基環球有限公司業務拓展總監，同時負責香港與澳門兩間精品酒店的管理及營運。

超盈除了不時參加慈善工作外，亦積極參與社會事務及青年活動，同時貴為深圳市政協委員、香港政協青年聯會成員等職務，與Thomas志趣相投，非常匹配。

（綜合）