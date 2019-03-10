台七旬老伯玩《Pokemon GO》　23部手機同步如孔雀開屏捉精靈

台灣一名七旬老伯為玩《Pokemon Go》，去年同時帶11部手機、9個充電器出門捉「小精靈」，於是一夜成名。原來老伯一直都未有就此停步，近日更將配備「進化」至同時帶23部手機，如孔雀開屏般架在單車上，在街頭朝「小精靈大師」之路進發。不少路人看到他廿多個屏幕同時在打團體戰時，都會驚訝得停下來觀戰。

台灣一名七旬老伯為玩《Pokemon Go》，同時帶23部手機，如孔雀開屏般架在單車上，在街頭朝「小精靈大師」之路進發。（「大苑子-土城延和店」fb片段）

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七旬老伯名為陳三元，來自新北市土城區，他數年前從孫子那裏學懂玩手機遊戲《Pokemon GO》後，便踏上了寵物小精靈「大師」的修煉之路，其單車上有一個特製架子，可固定多部手機和隨身充電器，方便他在外工作時，可以連續數小時玩手機，即使每月有上萬元開支也在所不計。

陳三元去年最初爆紅時，架子已有11部手機及9個充電器，而今年2月他再度被網民「野生捕獲」時，他已經將手機增加至21部，引起網民哄動，最終這名最狂阿伯引起手機品牌華碩注意，換走韓星孔劉，成為旗下新手機的新代言人，據指華碩的新手機以電池的續航力為賣點，被不少人大讚「找對人」。

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台灣一名七旬老伯為玩《Pokemon Go》，同時帶23部手機，如孔雀開屏般架在單車上，在街頭朝「小精靈大師」之路進發。（「大苑子-土城延和店」fb片段）

陳三元過去亦曾因為《Pokemon Go》而登上報道，不過當時只配備11部手機、9個充電器。

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然而陳三元並未有就此停下腳步，上周一（4日）他再次在街上被人目擊在捉精靈，只見他「架生」多多，單車上除了有21部手機，如孔雀開屏般一排排被支架夾起，另外單車籃內還有2部手機，以及一大堆充電器，電線一圈圈地繞着車身。他單一匹馬組成私人隊伍，停在街上攻打團體戰，戰鬥時他10指就像彈鋼琴一樣點着手機屏，最後輕鬆勝出。

從fb專頁「大苑子-土城延和店」上載的片段可見，路人經過看到目瞪口呆，有母女更停下來數有多少部手機，而網民則直言陳三元「很狂」、「勁過華爾街股票佬5、6個屏幕」，不過亦有網民笑言，如果在街上看到他真人就「不要跟車太貼」，因為他根本看不到路。

（綜合）