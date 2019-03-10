【高科技犯罪】河北女付款前開出QR Code　被人從後掃走800元人仔

電子支付愈來愈普及，不過卻引申其他安全問題。河北張家口一名男子在購物時，竟偷偷對準前方女子手機上準備付款的二維碼（QR Code），成功隔空偷走女子800元人民幣（約933港元），女子事後發現電子錢包內的錢少了，翻查閉路電視才揭發事件。

男子稍稍抬高手機，伸手越過孩子的頭頂去掃女子的QR Code。（網上圖片）

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事發在本月3日下午4時左右，該名女士在超市購物後選擇用手機支付，在排隊結帳時，她早早就把付款的QR Code準備好了。這時，站在她身後有一名孩子，小孩的後面有一名男子。

從閉路電視片段可見，女子拿着手機，螢幕面向自己，由於女子微微側着身，右手插袋，男子可以直接看到女子手機上的QR Code。男子於是稍稍抬高手機，伸手越過孩子的頭頂去掃女子的QR Code，不廢吹灰之力便把女子的800 元人民幣偷走。

掃碼成功後，男子假裝按回微信消息，再將手機收起來，繼續排隊結賬，好像什麼都沒發生一樣。目前案件正在進一步處理中。

之後，男子假裝按回微信消息，又把電話放耳邊裝作聽語音信息。（網上圖片）

這樣隔空偷錢的事看似防不勝防，但其實早已發生過。早在2018年7月，山西沁水一名警察因為早早準備付款碼，而被人盜走了999元，收到付款提醒後，他即時要求翻查閉路電視，成功拘捕賊人。

（綜合）